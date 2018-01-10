Адвокат <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Адвокат 16+
    •  

    Сотня беженцев пропала без вести при крушении лодки на пути в Италию

    1 комментарий
    Сотня беженцев пропала без вести при крушении лодки на пути в Италию

    Сотня беженцев пропала без вести при крушении лодки на пути в Италию

    Сотня беженцев пропала без вести при крушении лодки на пути в Италию
  • Фото: Reuters © 2018

    • Не менее 50 человек погибли в результате крушения лодки с мигрантами у берегов Ливии.

    Не менее 50 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Ливии. Еще 100 человек числятся пропавшими без вести. 17 человек удалось спасти, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    Сообщается, что в общей сложности ливийская береговая охрана обнаружила в среду три лодки с мигрантами. Все они направлялись из Ливии в Италию.

    Ливия с 2015 года считается основным пунктом, через который беженцы из Северной Африки и Ближнего Востока переправляются в Европу. Большинство делает это нелегально, рискуя жизнью. Так, за 2017 год в Средиземном море погибли более 3 тысяч мигрантов. По оценкам ливийских властей, на территории страны в настоящее время находятся около 700 тысяч мигрантов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru