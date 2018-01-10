Сотня беженцев пропала без вести при крушении лодки на пути в Италию

Не менее 50 человек погибли в результате крушения лодки с мигрантами у берегов Ливии.
Не менее 50 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Ливии. Еще 100 человек числятся пропавшими без вести. 17 человек удалось спасти, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что в общей сложности ливийская береговая охрана обнаружила в среду три лодки с мигрантами. Все они направлялись из Ливии в Италию.
Ливия с 2015 года считается основным пунктом, через который беженцы из Северной Африки и Ближнего Востока переправляются в Европу. Большинство делает это нелегально, рискуя жизнью. Так, за 2017 год в Средиземном море погибли более 3 тысяч мигрантов. По оценкам ливийских властей, на территории страны в настоящее время находятся около 700 тысяч мигрантов.
Сообщается, что в общей сложности ливийская береговая охрана обнаружила в среду три лодки с мигрантами. Все они направлялись из Ливии в Италию.
Ливия с 2015 года считается основным пунктом, через который беженцы из Северной Африки и Ближнего Востока переправляются в Европу. Большинство делает это нелегально, рискуя жизнью. Так, за 2017 год в Средиземном море погибли более 3 тысяч мигрантов. По оценкам ливийских властей, на территории страны в настоящее время находятся около 700 тысяч мигрантов.
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