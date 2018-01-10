Тиски толерантности: в США все чаще ущемляют права белых американцев

В Соединенных Штатах набирает силу так называемый обратный расизм. Белые американцы жалуются на ущемление своих прав. Яркий пример — увольнение сотрудников компании Google за неосторожные высказывания в адрес женщин и мусульман.
Скандал в Google, где двое бывших сотрудников подали на корпорацию в суд за дискриминацию белых мужчин, — далеко не первое, но яркое проявление так называемого обратного расизма. Это когда закон или внутренние порядки отдельно взятой компании на стороне любого толка меньшинств, будь то афроамериканцы, выходцы из Латинской Америки или представители ЛГБТ-сообщества.
Программист Джеймс Дамор и его коллега Дэвид Гудмэн утверждают, что Google устанавливает незаконные квоты для найма на должности представителей тех самых меньшинств, а мужчины с консервативными взглядами, включая тех, кто поддерживает Дональда Трампа, преследуются.
Хармит Дилон, адвокат: «Людей увольняют за консервативные взгляды. Некоторым сотрудникам отказывают в повышении только потому, что они — мужчины».
Теперь во всем разберется суд, но ни для кого в США не секрет, что Google считается компанией, где больше всего геев и лесбиянок, у гугловских ЛГБТ-сторонников есть даже свое собственное название — гейглеры. И косвенно это подтверждает слова уволенных сотрудников о квотах.
Проблема так называемого обратного расизма обострилась на стыке правления двух очень разных президентов — Обамы, который подсвечивал Белый дом всеми цветами радуги и был лоялен к мигрантам, и Трампа, мечтающем о стене на границе с Мексикой. СМИ подливают масла в огонь и ни один мало-мальский инцидент не остается без внимания.
Подарочек сделала всем белым американцам медиакомпания BuzzFeed. Там составили список вещей, которые белые люди должны перестать портить в 2018 году. Подробности — в материале комментатора НТВ Марата Сетдикова.
Программист Джеймс Дамор и его коллега Дэвид Гудмэн утверждают, что Google устанавливает незаконные квоты для найма на должности представителей тех самых меньшинств, а мужчины с консервативными взглядами, включая тех, кто поддерживает Дональда Трампа, преследуются.
Хармит Дилон, адвокат: «Людей увольняют за консервативные взгляды. Некоторым сотрудникам отказывают в повышении только потому, что они — мужчины».
Теперь во всем разберется суд, но ни для кого в США не секрет, что Google считается компанией, где больше всего геев и лесбиянок, у гугловских ЛГБТ-сторонников есть даже свое собственное название — гейглеры. И косвенно это подтверждает слова уволенных сотрудников о квотах.
Проблема так называемого обратного расизма обострилась на стыке правления двух очень разных президентов — Обамы, который подсвечивал Белый дом всеми цветами радуги и был лоялен к мигрантам, и Трампа, мечтающем о стене на границе с Мексикой. СМИ подливают масла в огонь и ни один мало-мальский инцидент не остается без внимания.
Подарочек сделала всем белым американцам медиакомпания BuzzFeed. Там составили список вещей, которые белые люди должны перестать портить в 2018 году. Подробности — в материале комментатора НТВ Марата Сетдикова.
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