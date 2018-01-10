Участник гонок на Gelandewagen арестован за езду после лишения прав

Лишеннй водительских прав участник гонок на внедорожнике Gelandewagen Абдувахоб Маджидов арестован на 10 суток после ДТП на
юго-западе Москвы.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черемушкинского районного суда Москвы.
Пресс-служба суда: «Мировой судебный участок Черемушкинского суда Москвы признал виновным Маджидова в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами), и назначил административный арест сроком на 10 суток».
Ранее сообщалось, что столичные правоохранители задержали Маджидова после ДТП на Профсоюзной улице, которое произошло вечером 8 января. У прибывших на место сотрудников ДПС возникли подозрения, что один из участников аварии использует документы, выданные на другие данные. Кроме того, полицейские опознали его как одного из участников гонок Gelandewagen в мае 2016 года. Позже их подозрения подтвердились. Задержанный оказался лишенным прав Абдувахобом Маджидовым.
Напомним, в конце мая 2016 года сын вице-президента ЛУКОЙЛа Руслан Шамсуаров и его друзья, организовав онлайн-трансляцию в Интернете, катались на элитном внедорожнике по Москве, не соблюдая ПДД. Требования сотрудников ГИББД остановиться мужчины проигнорировали, погоня полиции за Gelandewagen продолжалась несколько часов.
Пресс-служба суда: «Мировой судебный участок Черемушкинского суда Москвы признал виновным Маджидова в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами), и назначил административный арест сроком на 10 суток».
Ранее сообщалось, что столичные правоохранители задержали Маджидова после ДТП на Профсоюзной улице, которое произошло вечером 8 января. У прибывших на место сотрудников ДПС возникли подозрения, что один из участников аварии использует документы, выданные на другие данные. Кроме того, полицейские опознали его как одного из участников гонок Gelandewagen в мае 2016 года. Позже их подозрения подтвердились. Задержанный оказался лишенным прав Абдувахобом Маджидовым.
Напомним, в конце мая 2016 года сын вице-президента ЛУКОЙЛа Руслан Шамсуаров и его друзья, организовав онлайн-трансляцию в Интернете, катались на элитном внедорожнике по Москве, не соблюдая ПДД. Требования сотрудников ГИББД остановиться мужчины проигнорировали, погоня полиции за Gelandewagen продолжалась несколько часов.
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