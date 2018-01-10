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    Участник гонок на Gelandewagen арестован за езду после лишения прав

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Участник гонок на Gelandewagen арестован за езду после лишения прав

    Участник гонок на Gelandewagen арестован за езду после лишения прав

    Участник гонок на Gelandewagen арестован за езду после лишения прав
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Лишеннй водительских прав участник гонок на внедорожнике Gelandewagen Абдувахоб Маджидов арестован на 10 суток после ДТП на юго-западе Москвы.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черемушкинского районного суда Москвы.

    Пресс-служба суда: «Мировой судебный участок Черемушкинского суда Москвы признал виновным Маджидова в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами), и назначил административный арест сроком на 10 суток».

    смотретьЛишенный прав участник гонок на Gelandewagen попал в ДТП в Москве
    Лишенный прав участник гонок на Gelandewagen попал в ДТП в Москве
    Ранее сообщалось, что столичные правоохранители задержали Маджидова после ДТП на Профсоюзной улице, которое произошло вечером 8 января. У прибывших на место сотрудников ДПС возникли подозрения, что один из участников аварии использует документы, выданные на другие данные. Кроме того, полицейские опознали его как одного из участников гонок Gelandewagen в мае 2016 года. Позже их подозрения подтвердились. Задержанный оказался лишенным прав Абдувахобом Маджидовым.

    Напомним, в конце мая 2016 года сын вице-президента ЛУКОЙЛа Руслан Шамсуаров и его друзья, организовав онлайн-трансляцию в Интернете, катались на элитном внедорожнике по Москве, не соблюдая ПДД. Требования сотрудников ГИББД остановиться мужчины проигнорировали, погоня полиции за Gelandewagen продолжалась несколько часов.

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