В иркутском кафе у спящего пенсионера украли миллион рублей: видео

Полицейские в Иркутске задержали друзей-миллионеров , которые заработали свое богатство всего за 10 секунд. Столько времени понадобилось, чтобы забрать сумку с наличностью у мирно спящего посетителя кафе.

Как выяснилось, потерпевший приехал из Улан-Удэ, чтобы купить автомобиль, но, видимо, так переутомился, что решил вздремнуть. Едва не проспал свое счастье пенсионер из Бурятии. На записи камеры наблюдения видно, как из-под носа задремавшего мужчины уводят борсетку, в которой был миллион рублей. В Иркутск из Улан-Удэ Василий приехал, чтобы купить машину, но для начала решил отметить предстоящую сделку в ближайшем кафе. Изрядно притомившись, он потерял бдительность. Этим обстоятельством воспользовалась парочка злоумышленников.



Осознав, насколько большой куш сорван, приятели решили потратить добычу. Сняли люкс в привокзальной гостинице и намеревались устроить пышную трапезу, но были пойманы с поличным оперативниками, которые уже получили ориентировки с фотографиями преступников. Но не они помогли задержать негодяев, а тонкое психологическое чутье правоохранителей.



Василий Долматов, сотрудник ППС МУ МВД РФ «Иркутское»: «С ними были пакеты с продуктами, это уже вызывало подозрение. Один из них вел себя неадекватно и переживал. При наружном осмотре, при прохлопывании карманов чувствовалось, что все карманы были забиты купюрами, деньгами».



Во время обыска у задержанных нашлись пачки 5-тысячных купюр. Расставались воры с деньгами с большой неохотой и объясняли, что они не то чтобы украли, а так — разделили, что называется, по-товарищески.



Владелец борсетки признался, что уже было потерял всякую надежду, как вдруг полицейские сообщили о раскрытии преступления. Как вспоминает Василий, убранство ресторана было настолько тоскливым, что он приуныл. Пенсионер проникся порядочностью полицейских и наотрез отказался пересчитывать купюры.