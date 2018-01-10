Обнимавшаяся с Аршавиным модель пожалуется на жену футболиста в прокуратуру

Семья Андрея Аршавина вновь дала повод для обсуждений. Супруга спортсмена устроила ему сцену ревности.
Недавно в Сети появились кадры, на которых полузащитник обнимает модель из Казахстана Ольгу Семёнову. Казалось бы, что здесь такого — известный футболист отдыхает в развлекательном заведении, дама просит приобнять ее за талию, чтобы сделать фото на память, а он все никак не может найти место для своей руки на ее теле. Все бы ничего, посчитали пользователи, да только Андрей Аршавин многодетный отец и в официальном браке с женщиной, которая совсем не похожа на ту, что в кадре.
Ольга Семёнова: «Она обещала отрезать мне пальцы, подложить наркотики и посадить за это. Все это сопровождалось многочисленными оскорблениями в мой адрес. Она говорит, что ФСБ России в курсе всех моих личных данных».
К слову, совсем недавно Алиса Аршавина и вовсе называла себя майором ФСБ во время скандала на борту самолета, когда вместе с двумя детьми ее сняли с рейса, назвав поведение пассажирки «деструктивным». Теперь понятно, что перед полетом могло расстроить пассажирку и выбить из колеи. Возможно, она решилась на визит в Алма-Ату, где в последнее время играет ее именитый супруг, заподозрив его в неверности.
Однако Ольга настаивает: Андрей Аршавин совсем ее и не привлекает, а вот защиты от его ревнивой супруги она теперь будет искать. Сегодня же модель отправляет заявление в Генпрокуратуру и поясняет, что теперь ее очередь угрожать Аршавиной, правда, уже судом.
Ольга Семёнова: «Она обещала отрезать мне пальцы, подложить наркотики и посадить за это. Все это сопровождалось многочисленными оскорблениями в мой адрес. Она говорит, что ФСБ России в курсе всех моих личных данных».
К слову, совсем недавно Алиса Аршавина и вовсе называла себя майором ФСБ во время скандала на борту самолета, когда вместе с двумя детьми ее сняли с рейса, назвав поведение пассажирки «деструктивным». Теперь понятно, что перед полетом могло расстроить пассажирку и выбить из колеи. Возможно, она решилась на визит в Алма-Ату, где в последнее время играет ее именитый супруг, заподозрив его в неверности.
Однако Ольга настаивает: Андрей Аршавин совсем ее и не привлекает, а вот защиты от его ревнивой супруги она теперь будет искать. Сегодня же модель отправляет заявление в Генпрокуратуру и поясняет, что теперь ее очередь угрожать Аршавиной, правда, уже судом.
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