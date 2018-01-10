В сочинской школе срочно начали ремонт после публикации видео с разгромленным классом

Праовоохранители провели проверку в сочинской школе, ставшей скандально известной после видео со сломанными партами и дверью в кабинете биологии.
Этим утром в сочинской общеобразовательной школе, где разгорелся крупный имущественный скандал, собирают новые парты и стулья для учеников. Совпадение или нет, но обновить мебель решили после видео, которое записала учительница биологии Елена Носова. Она показала старые парты, сломанные стулья и висящую на одной петле дверь класса. Видео посмотрели десятки тысяч человек, а учительницу после опубликования записи уволили с формулировкой «неоднократное грубое нарушение устава образовательного учреждения».
Елена Носова, учительница школы №4 города Сочи: «Мне объявили выговор. Собрали совещание, на котором меня оскорбляли, оказывали давление, якобы я опорочила честь школы».
Директор школы №4 Владимир Шишков не сразу подбирает слова, отвечая на вопрос, почему в одном из классов дверь держится на честном слове, штукатурка осыпалась, а вместо парт — какой-то антиквариат. Сначала он говорит, что видео смонтировано, затем заявляет, что учительница сама не следила за имуществом школы.
В управлении образования объяснили: о проблемах знают и стараются оперативно решить. Новую мебель уже закупили, просто не успели распределить по школам.
По словам самой Носовой, главное в этой истории — то, что ей удалось добиться внимания правоохранительных органов, которые уже нагрянули в школу с проверкой. В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что результаты проверки уже направлены в соответствующие ведомства, и виновные будут привлечены к административной ответственности.
Носова же намерена в суде отстаивать свою репутацию. И в школу она планирует вернуться.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.
Елена Носова, учительница школы №4 города Сочи: «Мне объявили выговор. Собрали совещание, на котором меня оскорбляли, оказывали давление, якобы я опорочила честь школы».
Директор школы №4 Владимир Шишков не сразу подбирает слова, отвечая на вопрос, почему в одном из классов дверь держится на честном слове, штукатурка осыпалась, а вместо парт — какой-то антиквариат. Сначала он говорит, что видео смонтировано, затем заявляет, что учительница сама не следила за имуществом школы.
В управлении образования объяснили: о проблемах знают и стараются оперативно решить. Новую мебель уже закупили, просто не успели распределить по школам.
По словам самой Носовой, главное в этой истории — то, что ей удалось добиться внимания правоохранительных органов, которые уже нагрянули в школу с проверкой. В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что результаты проверки уже направлены в соответствующие ведомства, и виновные будут привлечены к административной ответственности.
Носова же намерена в суде отстаивать свою репутацию. И в школу она планирует вернуться.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.
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