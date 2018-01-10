В Казани в полуразрушенном здании нашли нелегальный бойцовский клуб

Владельцы необычного заведения в Казани вынуждены биться за право продолжать работать. Прокуроры выяснили, что в клубе проходили бои без правил, причем участвовать в них мог любой желающий.

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Казань

Организаторы турнира «Стрелка» в Казани не скрывают, чем занимаются. Более того, они открыто говорят о каждом поединке, приглашают зрителей, зарабатывают на этом. Однако у правоохранителей возникли вопросы к устроителям драк. Прокуроры выяснили, что в клубе проходят бои без правил. Выражаясь языком клиентов, «забить стрелку» там мог кто угодно и кому угодно. Теперь стражи порядка выясняют, каков статус этих боев.



О том, что происходит в полуразрушенном здании бывшей швейной фабрики, знают и профессиональные спортсмены. Некоторые уже выражали свое возмущение: ведь непонятно, есть ли у организаторов лицензия на проведение боев и кто судит поединки.



Радик Фархутдинов, руководитель федерации смешанных единоборств ММА: «Это не спорт. Это некое монетизированное действие вокруг драки двух молодых людей, которые заблуждаются в том, что надо доказывать, что ты мужчина. В армию сходите!»



Те, для кого смешанные единоборства — действительно дело жизни, считают, что это не спортивный турнир, а скорее уличные разборки. После обращений профессиональных бойцов историей заинтересовались в нескольких ведомствах: прокуратуре, полиции и МЧС. Начали с проверки помещений, где проходят бои. Несколько нарушений ревизоры выявили сразу: отсутствие отопления и водопровода, а также использование газовых обогревателей. Проверку начало также налоговое ведомство. Предстоит выяснить, куда и как расходовались средства, вырученные за входные билеты, и платились ли с этих сумм налоги. Участники боев вне зависимости от результата не получали ничего, кроме мнимого удовлетворения своего и чужого любопытства.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Динара Усманова.