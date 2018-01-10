Компания Kodak намерена обзавестись собственной криптовалютой

Производитель фотоматериалов и оборудования Kodak проявил интерес к криптовалюте и собирается обзавестись собственной под названием Kodakcoin. Кроме того, компания хочет создать блокчейн-платформу для фотографов.

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После этой новости на торгах в Нью-Йорке акции компании Kodak взлетели на 120%. Правда, среди экспертов уже пошли разговоры о том, что ситуация становится несуразной, когда свою криптовалюту хотят сделать то мессенджеры, то сети быстрого питания, то производители холодного чая.



Ситуация с Kodak примечательна тем, что компании ставили в вину неспособность в свое время угнаться за цифровыми технологиями.