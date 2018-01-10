В Подмосковье проходит полуфинал всероссийского конкурса управленцев

В Московской области собрались самые молодые и перспективные управленцы нашей страны. В Истринском районе стартовал последний полуфинал конкурса «Лидеры России». В нем участвуют представители Центрального федерального округа.

Конкурсантов ждет жесткий отбор. Нужно произвести впечатление на наставников, то есть действующих министров, губернаторов и топ-менеджеров крупнейших компаний. В финале встретятся кандидаты из восьми округов России.



Победителями станут всего 100 человек. Они получат специальные гранты, целый год смогут стажироваться на ведущих предприятиях страны и консультироваться у влиятельных политиков. По словам кураторов конкурса, сейчас Россия как никогда нуждается в новом взгляде.



Алексей Дюмин, губернатор Тульской области: «Современной России нужны люди, которые думают нестандартно, взвешенно в тоже время, грамотно. И, конечно, не работают по шаблонным стереотипам. Все это необходимо, чтобы Россия процветала и двигалась вперед».



Конкурс «Лидеры России» проводится по инициативе Владимира Путина. Его цель — выявить перспективных управленцев среди молодежи. Всего заявки на участие подали 200 тысяч человек.