Адвокат <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Адвокат 16+
    •  

    Московское метро будет работать круглосуточно в праздники

    1 комментарий
    Московское метро будет работать круглосуточно в праздники

    Московское метро будет работать круглосуточно в праздники

    Московское метро будет работать круглосуточно в праздники
  • Фото: ТАСС

    • Столичное метро не будет закрываться в дни крупных праздников.

    О том, что подземка в праздники будет работать круглосуточно, на заседании президиума столичного правительства рассказал мэр Сергей Собянин.

    В свою очередь глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в прошедшие новогодние и рождественские праздники общественный транспорт перевез 87,5 млн пассажиров. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 13%, передает РИА Новости.

    Отметим, что в обычные дни станции московского метро открыты для входа и пересадки с 5:30 до 01:00. В новогоднюю ночь подземка работала в круглосуточном режиме, а в Рождество — до 02:00.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru