Московское метро будет работать круглосуточно в праздники

Столичное метро не будет закрываться в дни крупных праздников.
О том, что подземка в праздники будет работать круглосуточно, на заседании президиума столичного правительства рассказал мэр Сергей Собянин.
В свою очередь глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в прошедшие новогодние и рождественские праздники общественный транспорт перевез 87,5 млн пассажиров. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 13%, передает РИА Новости.
Отметим, что в обычные дни станции московского метро открыты для входа и пересадки с 5:30 до 01:00. В новогоднюю ночь подземка работала в круглосуточном режиме, а в Рождество — до 02:00.
В свою очередь глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в прошедшие новогодние и рождественские праздники общественный транспорт перевез 87,5 млн пассажиров. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 13%, передает РИА Новости.
Отметим, что в обычные дни станции московского метро открыты для входа и пересадки с 5:30 до 01:00. В новогоднюю ночь подземка работала в круглосуточном режиме, а в Рождество — до 02:00.
Комментарии