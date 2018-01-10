Володин назвал приоритетную тему весенней сессии Госдумы

Депутаты Госдумы вернулись на работу после новогодних праздников. В нижней палате парламента стартовала весенняя сессия. Народных избранников ждет внушительный объем работы. По словам cпикера Думы Вячеслава Володина, в повестке значатся почти полторы тысячи законопроектов.

373 Госдума

депутаты

законодательство

Володин заявил, что 2018 год будет богат знаковыми событиями, которые повлияют на парламентскую повестку, однако депутатам необходимо сосредоточиться на законотворческой работе.



Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Новый год у нас насыщен знаковыми событиями, понятно, что они будут влиять на нашу с вами повестку. Но правильно было бы сосредоточиться на нашей рутинной законотворческой работе. Потому что именно через принятие законных решений мы с вами выходим на решения проблем, которых ждут от нас граждане».



По словам Володина, необходимо рассматривать проекты, которые должны создать условия для развития экономики и социальной сферы. В качестве приоритетной темы весенней сессии Володин назвал законодательное обеспечение развития цифровой экономики.



Вячеслав Володин: «Речь идет о целом ряде инициатив в сфере электронного документооборота, ведения личных дел, трудовых книжек и других документов в электронном виде, развитии облачных сервисов хранения информации и межведомственного обмена данными. У нас этот законопроект уже находится в комитете, было бы правильно рассмотреть его в приоритетном порядке».



По словам Володина, вопросы цифровой экономики затрагивают целый ряд направлений. По каждому их них председатель нижней палаты российского парламента предложил создать рабочие группы при профильных комитетах. Подробности — в репортаже корреспондента Дины Ивановой.