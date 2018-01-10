Сотрудник техслужбы похитил карточки депутатов ЛДПР и помешал работе Госдумы

Больше половины депутатов ЛДПР не смогли зарегистрироваться на первое заседание весенней сессии из-за того, что у них пропали карточки для голосования.

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Карточек не оказалось у 30 из 40 либерал-демократов. Из-за этого им пришлось пропустить первую часть заседания.



Позже виновника утреннего скандала нашли. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, им оказался сотрудник технической службы, который забрал карточки на память.



Вячеслав Володин: «Депутаты к этому отношения не имеют. Это работник технических служб, который посчитал, что год завершен. И, убирая наши рабочие места, зная, что здесь сидят самые дорогие ему люди, на память собрал карточки для голосования».



Володин пояснил, что инцидент случился из-за популярность партии ЛДПР. Он также добавил, что все пропавшие карточки будут перепрограммированы. После этого депутаты ЛДПР смогут продолжить работу в обычном режиме.



