Конгрессмены обвинили Трампа в игнорировании «российской угрозы»

Американские
конгрессмены-демократы выпустили доклад, в котором утверждается, что президент США Дональд Трамп не реагирует на угрозы со стороны России.
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200-страничное исследование конгрессменов посвящено деятельности России по «подрыву демократии», после президентских выборов в США 2016 года. В докладе также утверждается, что Россия пыталась повлиять на выборы в Великобритании, в Финляндии в 2015 году, во Франции в 2017 году и «вероятно» — в ФРГ в 2017 году. При этом Россия обвиняется в кибератаках, пропагандистских кампаниях, поддержке радикальных групп и в военных операциях против Украины и Грузии. Всего, по мнению составителей доклада, российское вмешательство отмечено в 19 странах Европы, сообщает Associated Press.
По данным агентства, инициатором доклада выступил сенатор-демократ Бен Кардин, который уверен, что пока Трамп «практически бездействует», Россия ведет «неумолимое наступление для подрыва демократии и власти закона в Европе и Соединенных Штатах».
Из текста доклада: «Никогда прежде президент США так отчетливо не игнорировал столь серьезную и растущую угрозу для безопасности США».
Отмечается, что республиканцы не стали ставить свои подписи под этим документом, хотя и проявили определенный интерес к его содержанию.
Напомним, в настоящее время в США идет расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ самого президента США. Никаких доказательств этого до сих пор нет. Россия неоднократно подобные обвинения опровергала.
Сам Дональд Трамп назвал это дело фальшивкой и обвинил крупные американские СМИ в распространении фейковых новостей о его работе на посту главы государства.
По данным агентства, инициатором доклада выступил сенатор-демократ Бен Кардин, который уверен, что пока Трамп «практически бездействует», Россия ведет «неумолимое наступление для подрыва демократии и власти закона в Европе и Соединенных Штатах».
Из текста доклада: «Никогда прежде президент США так отчетливо не игнорировал столь серьезную и растущую угрозу для безопасности США».
Отмечается, что республиканцы не стали ставить свои подписи под этим документом, хотя и проявили определенный интерес к его содержанию.
Напомним, в настоящее время в США идет расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ самого президента США. Никаких доказательств этого до сих пор нет. Россия неоднократно подобные обвинения опровергала.
Сам Дональд Трамп назвал это дело фальшивкой и обвинил крупные американские СМИ в распространении фейковых новостей о его работе на посту главы государства.
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