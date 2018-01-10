В Подмосковье наказали полицейского, не пропустившего в лифт генералов: видео

Следователь полиции получил выговор
из-за того, что не пропустил в лифт начальника подмосковного главка МВД и его заместителя.
Наказать за нарушение дисциплинарного устава решили капитана юстиции по фамилии Савченко. Он в здании подмосковного главка МВД не пропустил в лифт генерал-лейтенанта Виктора Паукова и его заместителя генерал-майора Виктора Ищенко.
Как отметила представитель УМВД по Московской области Татьяна Петрова, капитан позволил себе неуважительное поведение по отношению как к коллегам по службе, так и к руководству. Она объяснила, что полицейские при поступлении на службу берут на себя ряд обязательств и ограничений, в том числе по соблюдению дисциплинарного устава. В нем, в частности, говорится о необходимости соблюдать требования к служебному поведению, субординацию и проявлять уважение ко всем сотрудникам, вне зависимости от их служебного положения и места службы.
Как отметила представитель УМВД по Московской области Татьяна Петрова, капитан позволил себе неуважительное поведение по отношению как к коллегам по службе, так и к руководству. Она объяснила, что полицейские при поступлении на службу берут на себя ряд обязательств и ограничений, в том числе по соблюдению дисциплинарного устава. В нем, в частности, говорится о необходимости соблюдать требования к служебному поведению, субординацию и проявлять уважение ко всем сотрудникам, вне зависимости от их служебного положения и места службы.
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