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    В ФСБ опровергли слова жены Аршавина о ее работе в спецслужбах

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    • Фото: vk.com
    В ФСБ опровергли слова жены Аршавина о ее работе в спецслужбах

    В ФСБ опровергли слова жены Аршавина о ее работе в спецслужбах

    В ФСБ опровергли слова жены Аршавина о ее работе в спецслужбах
  • Фото: vk.com

    • Жена Андрея Аршавина Алиса, которая представилась экипажу самолета майором ФСБ, никогда не работала в спецслужбах, сообщили в ведомстве.

    Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса, которая заявила в самолете, что она майор ФСБ, не работает в спецслужбах. Об этом в среду сообщил «Интерфаксу» представитель Центра общественных связей ФСБ РФ.

    Представитель ЦОС ФСБ: «Она не работает и никогда не работала в ФСБ России».

    смотреть«На улице минус 2, ребенок голый»: Алиса Аршавина рассказала о скандале в самолете
    «На улице минус 2, ребенок голый»: Алиса Аршавина рассказала о скандале в самолете
    Напомним, скандал с участием Аршавиной разгорелся 6 января. Женщина была снята с рейса Москва — Алма-Ата за нарушение правил безопасности и неподчинение требованиям экипажа. Аршавина и представители авиакомпании приводят разные версии произошедшего. Экипаж обвиняет женщину в том, что она пыталась пересадить няню ребенка из экономкласса в бизнес без доплаты и отказывалась занять свое место, когда лайнер начал движение. Сама пассажирка рассказала НТВ, что встала с места, когда самолет еще не выехал на взлетно-посадочную полосу, чтобы переодеть маленького ребенка. Очевидцы уверяют, что ни одна из сторон не повышала голос, но жена футболиста в какой-то момент расплакалась и несколько раз повторила, что является майором ФСБ.

    О том, что Алиса Аршавина называет себя майором ФСБ, рассказала накануне и казахстанская модель Ольга Семёнова. Недавно в Сети появилось видео, где она обнимается с Андреем Аршавиным, и теперь, по словам Семёновой, супруга футболиста грозит отрезать ей пальцы и подбросить наркотики.

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