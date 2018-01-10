Медведев сменил главу Госфильмофонда после письма знаменитых режиссеров

Николай Бородачёв, который с 2001 года руководил Госфильмофондом, отправлен в отставку.
Распоряжение об отставке Бородачёва подписал Дмитрий Медведев.
Новым руководителем главного архива кинофильмов назначен директор департамента кинематографии министерства культуры Вячеслав Тельнов, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее сменить главу Госфильмофонда просили около 30 известных российских кинематографистов. Они, в частности, отмечали, что Тельнов пользуется «безусловным авторитетом в кинематографической отрасли» и способен «вывести деятельность крупнейшего киноархива мира на принципиально новый уровень». При этом Бородачёва обвиняли в финансировании «дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда», а также «категорическом неприятии современных технологий».
Письмо в адрес правительства РФ подписали Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Фёдор Бондарчук, Владимир Бортко, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко и другие кинематографисты.
Новым руководителем главного архива кинофильмов назначен директор департамента кинематографии министерства культуры Вячеслав Тельнов, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее сменить главу Госфильмофонда просили около 30 известных российских кинематографистов. Они, в частности, отмечали, что Тельнов пользуется «безусловным авторитетом в кинематографической отрасли» и способен «вывести деятельность крупнейшего киноархива мира на принципиально новый уровень». При этом Бородачёва обвиняли в финансировании «дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда», а также «категорическом неприятии современных технологий».
Письмо в адрес правительства РФ подписали Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Фёдор Бондарчук, Владимир Бортко, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко и другие кинематографисты.
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