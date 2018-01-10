Адвокат <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Адвокат 16+
    •  

    Медведев сменил главу Госфильмофонда после письма знаменитых режиссеров

    комментировать
    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    Медведев сменил главу Госфильмофонда после письма знаменитых режиссеров

    Медведев сменил главу Госфильмофонда после письма знаменитых режиссеров

    Медведев сменил главу Госфильмофонда после письма знаменитых режиссеров
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • Николай Бородачёв, который с 2001 года руководил Госфильмофондом, отправлен в отставку.

    Распоряжение об отставке Бородачёва подписал Дмитрий Медведев.

    Новым руководителем главного архива кинофильмов назначен директор департамента кинематографии министерства культуры Вячеслав Тельнов, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    Ранее сменить главу Госфильмофонда просили около 30 известных российских кинематографистов. Они, в частности, отмечали, что Тельнов пользуется «безусловным авторитетом в кинематографической отрасли» и способен «вывести деятельность крупнейшего киноархива мира на принципиально новый уровень». При этом Бородачёва обвиняли в финансировании «дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда», а также «категорическом неприятии современных технологий».

    Письмо в адрес правительства РФ подписали Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Фёдор Бондарчук, Владимир Бортко, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко и другие кинематографисты.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru