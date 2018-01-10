В Оренбургской области у матери погибшей от холода девочки забрали второго ребенка

Жительница города Сорочинска Оренбургской области, двухлетняя дочь которой погибла от переохлаждения, может лишиться родительских прав. Ее второй ребенок изъят из семьи.
Органы опеки изъяли пятилетнего ребенка из семьи и пока отправили в больницу, передает РИА Новости. О дальнейшей судьбе несовершеннолетнего рассказала ответственный секретарь по делам несовершеннолетних Сорочинска Ольга Иванова.
Ольга Иванова, ответственный секретарь по делам несовершеннолетних города Сорочинска: «Пятилетний ребенок был изъят из семьи в день трагедии. Сейчас он находится в медсанчасти Сорочинска, органы опеки готовят документы, чтобы его отправить в приют. Кроме того, собираются документы для лишения женщины родительских прав».
Как сообщил региональный СКР, двухлетняя девочка, оставленная без присмотра, насмерть замерзла во дворе. По версии следствия, мать оставила детей 2 и 5 лет играть одних и пошла к соседям, а через полтора часа вернулась и нашла во дворе тело маленькой дочки. Сообщалось, что та была на улице без верхней одежды и погибла от общего обморожения.
Установлено, что отец детей в момент трагедии был на работе. Выяснилось, что семья, где произошла трагедия, не состояла на учете как неблагополучная, но после гибели девочки стало известно, что мама детей злоупотребляла алкоголем.
Ольга Иванова, ответственный секретарь по делам несовершеннолетних города Сорочинска: «Пятилетний ребенок был изъят из семьи в день трагедии. Сейчас он находится в медсанчасти Сорочинска, органы опеки готовят документы, чтобы его отправить в приют. Кроме того, собираются документы для лишения женщины родительских прав».
Как сообщил региональный СКР, двухлетняя девочка, оставленная без присмотра, насмерть замерзла во дворе. По версии следствия, мать оставила детей 2 и 5 лет играть одних и пошла к соседям, а через полтора часа вернулась и нашла во дворе тело маленькой дочки. Сообщалось, что та была на улице без верхней одежды и погибла от общего обморожения.
Установлено, что отец детей в момент трагедии был на работе. Выяснилось, что семья, где произошла трагедия, не состояла на учете как неблагополучная, но после гибели девочки стало известно, что мама детей злоупотребляла алкоголем.
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