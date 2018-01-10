Путешественник-энтузиаст ставит рекорды выносливости человека и машины

До Дальнего Востока добрался ямальский путешественник Андрей Меньшиков. Он — первый в истории человек, доехавший на «Запорожце» до самой северной точки Евразии — мыса Челюскина. Это достижение зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Сейчас Меньшиков снова в пути, но теперь на «Ниве». Из родного поселка он отправился в объезд азиатской части России. За полгода энтузиаст намерен преодолеть более 20 тысяч километров, в том числе за полярным кругом.

На исходе третьего месяца автомобильной экспедиции по российским просторам Андрей Меньшиков прервал свое одиночество. На пару недель к нему из Ямало-Ненецкого автономного округа прилетели супруга и сын-третьеклассник. И теперь по Приморскому краю они ездят вместе.



Андрей Меньшиков, путешественник: «Навигационные системы, спутниковые. Отзвонился, нажал экстренно SOS, это несложно. Но пользоваться этой кнопочкой не приходилось ни разу».



Из ямальского поселка Андрей стартовал в середине октября на своей «Ниве». Сначала он устремился на Дальний Восток по федеральной трассе, двигался неспешно, с остановками в больших городах и даже в крошечных селах.



Не смог путешественник проехать и мимо Екатеринбурга. В столице Урала он в свое время закончил политехнический институт. Здесь любопытствующим Меньшиков демонстрировал содержимое багажника, а в Красноярске заглянул в местное отделение Русского географического общества. О странствиях жителя ямальского села здесь хорошо знают. Совсем недавно он вместе с товарищем исколесил арктические льды вдоль моря Лаптевых. На такой экстрим мало кто решался.



Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, заполярная автоэкспедиция даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. Сам Андрей Меньшиков говорит, что к этому он не стремился, а только хотел проверить, на что способен отечественный автопром. Оказалось, что способен он на многое. В этом году энтузиаст намерен уже в одиночку покорить арктические широты и навестить обитателей отдаленных северных поселков. Проживающим там людям он готов оказывать реальную помощь, например, привозить продукты и лекарства и даже сообщать новости.