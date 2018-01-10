Жители саратовского села борются за сохранение старинной лютеранской церкви

Самая крупная в Саратовской области лютеранская церковь оказалась на грани уничтожения. За 100 лет храм ни разу не реставрировали. Здание медленно превращается в руины. Местные жители бьют тревогу и призывают спасти исторический памятник.

Старинный лютеранский колокол, которому больше 100 лет, уже давно не звонит. Но когда год назад средь бела дня жители села Липовка вдруг услышали перезвоны, почему то сразу поняли, что это по их душу. Полуразрушенный храм здесь хотят восстановить.



Самая крупная в Поволжье лютеранская кирха — память о немцах, депортированных отсюда в 41-м. Разрешение на столь масштабное сооружение жители села Шефер (это старое название села Липовка) получали в столице Российской империи. Кирху строили 36 лет и на века. Старинная кирпичная кладка — не чета современной.



Надежда Миронова, директор школы села Липовка: «Для раствора готовился специальный состав из цемента и яиц. Каждый житель должен сдать был по 200 яиц».



Как передает корреспондент НТВ Михаил Чернов, легенды о загадочных подземельях под старой кирхой здесь передаются из поколение в поколение. Ходы якобы ведут в соседнее здание, в дом пастора и на берег реки Большой Карамкан. Местные жители рассказывают, что в советское время входы замуровали, чтобы туда не лазили деревенские мальчишки. Откопать их в последующие годы так и не удалось.



Найти вход в загадочное подземелье пытаются с другой стороны. Татьяне Лукашевой достался старый немецкий дом, под которым обнаружились сводчатые подвалы из того же кирпича, что и старинная кирха. В этой цепочке событий продавец сельского магазина увидела высший смысл и теперь борется за восстановление старинного храма. Пока безрезультатно.