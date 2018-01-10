Возвращение Мухтара <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара 16+
    •  

    У побережья Гондураса произошло землетрясение магнитудой 7,8

    1 комментарий

    У побережья Гондураса произошло землетрясение магнитудой 7,8

    У побережья Гондураса произошло землетрясение магнитудой 7,8

    Специалисты распространили предупреждение об угрозе цунами в Карибском регионе.

    Как сообщила Геологическая служба США (USGS), землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море у северного побережья Гондураса. Очаг залегания находился на глубине 33 км.

    На сайте Тихоокеанского центра по предупреждению цунами, размещено сообщение, что возникновение цунами возможно в радиусе тысячи километров от эпицентра подземных толчков.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Ближайший населенный пункт находится в 203 километрах от эпицентра землетрясения.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru