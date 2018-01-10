У побережья Гондураса произошло землетрясение магнитудой 7,8

Специалисты распространили предупреждение об угрозе цунами в Карибском регионе.
Как сообщила Геологическая служба США (USGS), землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море у северного побережья Гондураса. Очаг залегания находился на глубине 33 км.
На сайте Тихоокеанского центра по предупреждению цунами, размещено сообщение, что возникновение цунами возможно в радиусе тысячи километров от эпицентра подземных толчков.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Ближайший населенный пункт находится в 203 километрах от эпицентра землетрясения.
На сайте Тихоокеанского центра по предупреждению цунами, размещено сообщение, что возникновение цунами возможно в радиусе тысячи километров от эпицентра подземных толчков.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Ближайший населенный пункт находится в 203 километрах от эпицентра землетрясения.
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