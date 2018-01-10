Южнокорейский лидер готов встретиться с Ким Чен Ыном «при определенных условиях»

Госдепартамент США заявил, что приветствует прошедшую накануне встречу между представителями Северной и Южкой Корей. По ее итогам стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане и активизировать сотрудничество в различных областях, включая военную отрасль.
В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ведут консультации с Сеулом, чтобы обеспечить участие команды КНДР в Играх без нарушения санкций Совбеза ООН.
После встречи делегаций Северной и Южной Корей агентство «Ренхап» распространило информацию о том, что южнокорейский президент готов встретиться с лидером КНДР, но «при определенных условиях».
Летом прошлого года во время выступления в Берлине Мун Чжэ Ин заявил, что контакт с Ким Чен Ыном необходим, встреча на высшем уровне состоится при условии, если она послужит снятию напряженности и конфронтации. Переговоры лидеров двух корейских государств проходили дважды — в Пхеньяне в 2000-м и 2007 годах при бывшем лидере Северной Кореи Ким Чен Ире, отце нынешнего руководителя страны. Встреча, состоявшаяся в 2007 году, пока остается последней.
Накануне в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей впервые за 3 года прошли переговоры высокопоставленных чиновников двух стран. Политологи проанализировали, как Вашингтон повлиял на урегулирование конфликта на Корейском полуострове.
Том Брукс, профессор права Даремского университета: «Эти переговоры осуществляются не благодаря Трампу, а, скорее, вопреки ему. И это говорит о многом. Американцы всегда принимают участие в подобных обсуждениях, но в данном случае они проходят без них. Роль Трампа обычно нельзя не заметить в отрицательном смысле слова, не в положительном».
В Госдепартаменте не исключили контактов между официальными лицами США и КНДР на Олимпиаде а Пхёнчхане. При этом заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин отметил, что на данном этапе таких контактов не планируется.
После встречи делегаций Северной и Южной Корей агентство «Ренхап» распространило информацию о том, что южнокорейский президент готов встретиться с лидером КНДР, но «при определенных условиях».
Летом прошлого года во время выступления в Берлине Мун Чжэ Ин заявил, что контакт с Ким Чен Ыном необходим, встреча на высшем уровне состоится при условии, если она послужит снятию напряженности и конфронтации. Переговоры лидеров двух корейских государств проходили дважды — в Пхеньяне в 2000-м и 2007 годах при бывшем лидере Северной Кореи Ким Чен Ире, отце нынешнего руководителя страны. Встреча, состоявшаяся в 2007 году, пока остается последней.
Накануне в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей впервые за 3 года прошли переговоры высокопоставленных чиновников двух стран. Политологи проанализировали, как Вашингтон повлиял на урегулирование конфликта на Корейском полуострове.
Том Брукс, профессор права Даремского университета: «Эти переговоры осуществляются не благодаря Трампу, а, скорее, вопреки ему. И это говорит о многом. Американцы всегда принимают участие в подобных обсуждениях, но в данном случае они проходят без них. Роль Трампа обычно нельзя не заметить в отрицательном смысле слова, не в положительном».
В Госдепартаменте не исключили контактов между официальными лицами США и КНДР на Олимпиаде а Пхёнчхане. При этом заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин отметил, что на данном этапе таких контактов не планируется.
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