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    Путин обсудил с Силуановым и Пучковым вопросы оснащения МЧС. Дальний Восток, МЧС, Минфин РФ, Путин, Пучков, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудил с Силуановым и Пучковым вопросы оснащения МЧС

    Путин обсудил с Силуановым и Пучковым вопросы оснащения МЧС

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    Путин обсудил с Силуановым и Пучковым вопросы оснащения МЧС

    Путин обсудил с Силуановым и Пучковым вопросы оснащения МЧС

    Путин обсудил с Силуановым и Пучковым вопросы оснащения МЧС

      Вопросы госпрограммы вооружений в части, касающейся МЧС, стали главными на совещании, которое провел Владимир Путин с министром финансов Антоном Силуановым и главой МЧС Владимиром Пучковым.

      Владимир Путин, президент РФ: «Мы поговорим сегодня о госпрограмме вооружений в части, касающейся МЧС. Насколько я понимаю, разногласий практически не осталось. Я хотел бы об этом услышать. А если что-то еще сохранилось несогласованным, пожалуйста, обсудим».

      Позже глава государства встретился с руководителем компании «РусГидро» Николаем Шульгиновым. Речь зашла в том числе о программе развития энергетики на Дальнем Востоке. Президент отметил, что она должна быть сбалансированной, то есть способствовать модернизации, но не приводить к росту расходов потребителей.

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