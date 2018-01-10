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    Трамп: соперничать с Опрой Уинфри будет весело. США, знаменитости, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп: соперничать с Опрой Уинфри будет весело

    Трамп: соперничать с Опрой Уинфри будет весело

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    Трамп: соперничать с Опрой Уинфри будет весело

    Трамп: соперничать с Опрой Уинфри будет весело

    Трамп: соперничать с Опрой Уинфри будет весело

      Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о намерении знаменитой телеведущей выставить свою кандидатуру на выборы президента в 2020 году.

      Дональд Трамп, президент США: «Я выиграю у Опры президентские выборы. Соперничать с ней будет весело. Я знаю ее очень хорошо. Я даже участвовал в одном из ее шоу. Она мне нравится, но я не думаю, что она будет баллотироваться».

      Так Дональд Трамп прокомментировал слухи о возможном участии известной телеведущей Опры Уинфри в президентских выборах 2020 года. В Белом доме ранее заявили, что Трамп собирается в 2020 году баллотироваться на второй президентский срок.

      Напомним, американские СМИ стали обсуждать возможность участия Опры Уинфри в президентских выборах после церемонии вручения премии «Золотой глобус», на которой телеведущая выступила с пламенной речью на тему недавних секс-скандалов в Голливуде, а также заявила, что сейчас настало время сильных женщин.

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