Школьницы на Камчатке спасли провалившегося в полынью одноклассника

Камчатские спасатели наградят четверых школьниц, вытащивших друга из полыньи обледеневшей реки.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Камчатскому краю: «Руководство ведомства намерено поощрить четырех юных героинь и представить их к ведомственным наградам».
На сайте регионального главка МЧС сообщается, что инцидент произошел 4 января на реке Амчигача в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Дети катались с ледяной горки. Один из мальчиков на ледянке выехал на речной лед, не успев затормозить, и провалился в полынью с головой. Мальчик вынырнул, его стало затягивать под лед, но на помощь ему бросились четверо одноклассниц. Девочки протянули ему свои ледянки и все вместе вытянули одноклассника на лед. Мальчика проводили домой.
Специалисты МЧС напоминают о необходимости рассказывать детям об опасности игр на льду водоемов.
На сайте регионального главка МЧС сообщается, что инцидент произошел 4 января на реке Амчигача в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Дети катались с ледяной горки. Один из мальчиков на ледянке выехал на речной лед, не успев затормозить, и провалился в полынью с головой. Мальчик вынырнул, его стало затягивать под лед, но на помощь ему бросились четверо одноклассниц. Девочки протянули ему свои ледянки и все вместе вытянули одноклассника на лед. Мальчика проводили домой.
Специалисты МЧС напоминают о необходимости рассказывать детям об опасности игр на льду водоемов.
Комментарии