Возвращение Мухтара <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара 16+
    •  

    Школьницы на Камчатке спасли провалившегося в полынью одноклассника

    1 комментарий

    Школьницы на Камчатке спасли провалившегося в полынью одноклассника

    Школьницы на Камчатке спасли провалившегося в полынью одноклассника

    Камчатские спасатели наградят четверых школьниц, вытащивших друга из полыньи обледеневшей реки.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Камчатскому краю: «Руководство ведомства намерено поощрить четырех юных героинь и представить их к ведомственным наградам».

    На сайте регионального главка МЧС сообщается, что инцидент произошел 4 января на реке Амчигача в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Дети катались с ледяной горки. Один из мальчиков на ледянке выехал на речной лед, не успев затормозить, и провалился в полынью с головой. Мальчик вынырнул, его стало затягивать под лед, но на помощь ему бросились четверо одноклассниц. Девочки протянули ему свои ледянки и все вместе вытянули одноклассника на лед. Мальчика проводили домой.

    Специалисты МЧС напоминают о необходимости рассказывать детям об опасности игр на льду водоемов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru