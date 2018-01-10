Постпред РФ при ООН: ситуация в Ракке близка к гуманитарной катастрофе

В Совбезе ООН по инициативе России состоялось совещание по ситуации в сирийском городе Ракка.
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «Речь шла о том, что ситуация гуманитарная в Ракке ужасная, а все делают вид, что там ничего не происходит. Наши американские коллеги боролись там с „Исламским государством“, сравняли город с землей. Сейчас весь город заминирован, полон тел убитых людей, есть риск эпидемии. Отсутствуют вода, электричество, нет медицинских учреждений. Ничего не происходит, город не восстанавливают. Люди не могут возвратиться, живут в ужасных, нечеловеческих условиях в лагерях для беженцев».
По словам Небензи, текущее положение в Ракке — это «ситуация, близкая к гуманитарной катастрофе», цитирует ТАСС.
Российский дипломат также подчеркнул, что ООН пока не располагает полной картиной происходящего в Ракке, поскольку западные страны делают упор на происходящем в сирийской провинции Идлиб, где сирийская армия ведет операцию против террористов и на обстановке в пригороде Дамаска Восточной Гуте.
Василий Небензя: «Они говорят про то, что им интересно говорить… Думаю, что те, кто боролись там с ИГИЛ, должны также взять на себя ответственность за восстановление города. Но пока этот процесс идет очень медленно, и мы сегодня об этом сказали».
Напомним, в ноябре западные СМИ сообщили, что боевики запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ террористической организации «Исламское государство» покинули Ракку, благодаря операции международной коалиции, которую возглавляют США. А в МИД Сирии заявили, что будут считать город оккупированным, пока он полностью не перейдет под контроль сирийской армии.
По словам Небензи, текущее положение в Ракке — это «ситуация, близкая к гуманитарной катастрофе», цитирует ТАСС.
Российский дипломат также подчеркнул, что ООН пока не располагает полной картиной происходящего в Ракке, поскольку западные страны делают упор на происходящем в сирийской провинции Идлиб, где сирийская армия ведет операцию против террористов и на обстановке в пригороде Дамаска Восточной Гуте.
Василий Небензя: «Они говорят про то, что им интересно говорить… Думаю, что те, кто боролись там с ИГИЛ, должны также взять на себя ответственность за восстановление города. Но пока этот процесс идет очень медленно, и мы сегодня об этом сказали».
Напомним, в ноябре западные СМИ сообщили, что боевики запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ террористической организации «Исламское государство» покинули Ракку, благодаря операции международной коалиции, которую возглавляют США. А в МИД Сирии заявили, что будут считать город оккупированным, пока он полностью не перейдет под контроль сирийской армии.
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