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    В зоопарке Приморья леопард напал на двухлетнего ребенка

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    В зоопарке Приморья леопард напал на двухлетнего ребенка

    В зоопарке Приморья леопард напал на двухлетнего ребенка

    В Уссурийске леопард в зоопарке искалечил ускользнувшего от родителей двухлетнего ребенка. В отношении родителей ребенка составлены административные протоколы.

    Сообщение пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю: «Установлено, что семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. В момент, когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом. Малыш подошел близко к клетке с диким животным, которое схватило его лапами за голову. Медики оказали ребенку неотложную помощь».

    В результате происшествия ребенок получил рваные раны и укусы. Как передает РИА Новости, в отношении родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей.

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