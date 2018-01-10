В зоопарке Приморья леопард напал на двухлетнего ребенка

В Уссурийске леопард в зоопарке искалечил ускользнувшего от родителей двухлетнего ребенка. В отношении родителей ребенка составлены административные протоколы.
Сообщение пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю: «Установлено, что семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. В момент, когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом. Малыш подошел близко к клетке с диким животным, которое схватило его лапами за голову. Медики оказали ребенку неотложную помощь».
В результате происшествия ребенок получил рваные раны и укусы. Как передает РИА Новости, в отношении родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей.
В результате происшествия ребенок получил рваные раны и укусы. Как передает РИА Новости, в отношении родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Комментарии