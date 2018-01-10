Экипаж Николаева из «КамАЗ-мастер» стал победителем четвертого этапа ралли «Дакар»

В зачете грузовиков на четвертом этапе ралли «Дакар» победил экипаж Эдуарда Николаева.
Спецучасток по территории Перу длиной 330 километров российский экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер», действующего победителя ралли, преодолел за 4 часа 35 минут 8 секунд.
На втором месте экипаж аргентинца Федерико Вильягры на Iveco (отставание 27 минут 57 секунд). Третьим финишировал чешский экипаж Мартина Коломы на Tatra (+38.49).
По завершении четвертого этапа экипаж Николаева продолжает лидировать в общем зачете с результатом 12:22.27. Вторым идет Вильягра (+36.55). Третье место в генеральной классификации занимает белорусский экипаж Сергея Вязовича на МАЗ (+2:22.23).
Ранее в этот день российский гонщик Сергей Карякин занял первое место на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов (Yamaha).
Напомним, юбилейный ралли-марафон «Дакар» стартовал в Перу. Затем гонка будет проходить через Боливию и Аргентину. Финиш «Дакара» запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.
На втором месте экипаж аргентинца Федерико Вильягры на Iveco (отставание 27 минут 57 секунд). Третьим финишировал чешский экипаж Мартина Коломы на Tatra (+38.49).
По завершении четвертого этапа экипаж Николаева продолжает лидировать в общем зачете с результатом 12:22.27. Вторым идет Вильягра (+36.55). Третье место в генеральной классификации занимает белорусский экипаж Сергея Вязовича на МАЗ (+2:22.23).
Ранее в этот день российский гонщик Сергей Карякин занял первое место на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов (Yamaha).
Напомним, юбилейный ралли-марафон «Дакар» стартовал в Перу. Затем гонка будет проходить через Боливию и Аргентину. Финиш «Дакара» запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.
De esta manera largaba Villagra el argentino en camiones para terminar en segunda posición la etapa del día de hoy #Dakar2018 #LaDakarianaEnVivo pic.twitter.com/OkK76q3bKv— PIPE DURÁN (@PipeDakar) 9 января 2018 г.
#Dakar2018 El Equipo YPF Infinita Diesel integrados por @coyotevillagra @Torlaschi_1 @chinitoyacopi Finalizaron 2 en esta 4 Etapa pic.twitter.com/XnUlG5tp8h— VRS Fede Villagra (@villagraRT) 9 января 2018 г.
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