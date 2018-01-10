Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    Экипаж Николаева из «КамАЗ-мастер» стал победителем четвертого этапа ралли «Дакар»

    комментировать
    Экипаж Николаева из <nobr>«КамАЗ-мастер»</nobr> стал победителем четвертого этапа ралли «Дакар»

    Экипаж Николаева из «КамАЗ-мастер» стал победителем четвертого этапа ралли «Дакар»

    Экипаж Николаева из <nobr>«КамАЗ-мастер»</nobr> стал победителем четвертого этапа ралли «Дакар»
  • Фото: Associated Press © 2018, Marcelo Maragni

    • В зачете грузовиков на четвертом этапе ралли «Дакар» победил экипаж Эдуарда Николаева.

    Спецучасток по территории Перу длиной 330 километров российский экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер», действующего победителя ралли, преодолел за 4 часа 35 минут 8 секунд.

    На втором месте экипаж аргентинца Федерико Вильягры на Iveco (отставание 27 минут 57 секунд). Третьим финишировал чешский экипаж Мартина Коломы на Tatra (+38.49).

    По завершении четвертого этапа экипаж Николаева продолжает лидировать в общем зачете с результатом 12:22.27. Вторым идет Вильягра (+36.55). Третье место в генеральной классификации занимает белорусский экипаж Сергея Вязовича на МАЗ (+2:22.23).

    смотретьЭкипаж Николаева финишировал вторым на третьем этапе ралли «Дакар»
    Экипаж Николаева финишировал вторым на третьем этапе ралли «Дакар»
    Ранее в этот день российский гонщик Сергей Карякин занял первое место на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете квадроциклов (Yamaha).

    смотретьВ Перу стартует юбилейный ралли-марафон «Дакар»
    В Перу стартует юбилейный ралли-марафон «Дакар»
    Напомним, юбилейный ралли-марафон «Дакар» стартовал в Перу. Затем гонка будет проходить через Боливию и Аргентину. Финиш «Дакара» запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.






    Новости по теме

    Ралли «Дакар»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru