SpaceX: Falcon 9 сработала штатно

В SpaceX отрицают, что секретный спутник США Zuma был потерян нештатной работы ракеты Falcon 9.
Гуинн Шотуэлл, президент SpaceX: «Последняя полученная информация свидетельствует о том, что ракета-носитель Falcon 9 сработала в воскресенье вечером в полной мере штатно. Если мы или кто-то еще при дальнейшем рассмотрении придем к иным выводам, то немедленно объявим об этом. Любая опубликованная информация, которая противоречит данному заявлению, является в корне неверной».
Президент SpaceX также подчеркнула, что не может давать дальнейшие комментарии на эту тему, поскольку информация о спутнике Zuma засекречена. Заявление Шотуэлл опубликовано на сайте Space.com.
Американские СМИ утверждают, что спутник «стоил миллиарды долларов».
Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с секретным спутником Zuma для правительства США стартовала с мыса Канаверал в воскресенье в 04:00 по московскому времени. Информация о параметрах орбиты Zuma и его назначении не раскрывалась. Zuma не отделился вовремя от второй ступени носителя, и либо разрушился в космосе, либо разбился при падении в океан.
Президент SpaceX также подчеркнула, что не может давать дальнейшие комментарии на эту тему, поскольку информация о спутнике Zuma засекречена. Заявление Шотуэлл опубликовано на сайте Space.com.
Американские СМИ утверждают, что спутник «стоил миллиарды долларов».
Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с секретным спутником Zuma для правительства США стартовала с мыса Канаверал в воскресенье в 04:00 по московскому времени. Информация о параметрах орбиты Zuma и его назначении не раскрывалась. Zuma не отделился вовремя от второй ступени носителя, и либо разрушился в космосе, либо разбился при падении в океан.
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