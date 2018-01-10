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    В Новочеркасске иномарка с группой пьяных подростков протаранила микроавтобус

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    В Новочеркасске иномарка с группой пьяных подростков протаранила микроавтобус

    В Новочеркасске иномарка с группой пьяных подростков протаранила микроавтобус

    В Ростовской области устанавливают все обстоятельства ДТП с пьяным подростком за рулем.

    Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области: «По предварительным данным, 17-летний водитель Mazda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Hyundai County».

    По предварительной информации, пострадали водитель и 4 несовершеннолетних пассажира автомобиля Mazda. Им оказывают медицинскую помощь.

    Выяснилось, что 17-летний подросток, управлявший иномаркой, находился в состоянии алкогольного опьянения. В микроавтобусе пострадавших нет, пишет «Интерфакс».

    Ведется проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

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