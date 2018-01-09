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    В результате взрыва газа в Чечне пострадали 5 человек

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    • Фото: ГУ МЧС России по Чеченской Республике
    В результате взрыва газа в Чечне пострадали 5 человек

    В результате взрыва газа в Чечне пострадали 5 человек

    В результате взрыва газа в Чечне пострадали 5 человек
  • Фото: ГУ МЧС России по Чеченской Республике

    • Взрыв газовоздушной смеси произошел в теплице в Шалинском районе Чечни.

    В региональном управлении МЧС сообщили, что информация о взрыве бытового газа в теплице на территории частного домовладения в селе Герменчук поступила на пульт диспетчера Шалинского района в 20:35, пишет ТАСС.

    Сообщение центра медицины катастроф Чеченской Республики: «Пять человек пострадали в результате взрыва в населенном пункте Геременчук. Все пострадавшие доставлены в клиническую больницу номер 4 Грозного. Состояние троих оценивается как тяжелое. Два человека в состоянии средней тяжести».

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