В результате взрыва газа в Чечне пострадали 5 человек

Взрыв газовоздушной смеси произошел в теплице в Шалинском районе Чечни.
В региональном управлении МЧС сообщили, что информация о взрыве бытового газа в теплице на территории частного домовладения в селе Герменчук поступила на пульт диспетчера Шалинского района в 20:35, пишет ТАСС.
Сообщение центра медицины катастроф Чеченской Республики: «Пять человек пострадали в результате взрыва в населенном пункте Геременчук. Все пострадавшие доставлены в клиническую больницу номер 4 Грозного. Состояние троих оценивается как тяжелое. Два человека в состоянии средней тяжести».
Сообщение центра медицины катастроф Чеченской Республики: «Пять человек пострадали в результате взрыва в населенном пункте Геременчук. Все пострадавшие доставлены в клиническую больницу номер 4 Грозного. Состояние троих оценивается как тяжелое. Два человека в состоянии средней тяжести».
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