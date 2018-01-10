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    В США индейцы подали иск к компаниям, выпускающим опиоидные лекарственные препараты

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    • Фото: Reuters © 2018, Ahmad Masood
    В США индейцы подали иск к компаниям, выпускающим опиоидные лекарственные препараты

    В США индейцы подали иск к компаниям, выпускающим опиоидные лекарственные препараты

    В США индейцы подали иск к компаниям, выпускающим опиоидные лекарственные препараты
  • Фото: Reuters © 2018, Ahmad Masood

    • В американском штате Южная Дакота три индейских племени подали иск в федеральный суд к 24 фармацевтическим компаниям, выпускающим опиоидные препараты.

    Представители племен индейцев сиу обвиняют производителей в том, что те скрывали или преуменьшали опасность привыкания к опиоидным препаратам. Индейцы требуют от компаний создать компенсационный фонд, который будет оплачивать лечение пострадавших от лекарственной зависимости, сообщает Associated Press.

    Президент США Дональд Трамп в 2017 году распорядился создать комиссию по борьбе с опиоидным кризисом. Такие лекарства обладают анальгетическим и седативным эффектами, и применяются в медицине в качестве обезболивающих, но вызывают быстрое привыкание.

    По оценкам экспертов, если не принимать срочных мер, то от передозировки препаратов с содержанием опиоидов в США в ближайшие 10 лет могут умереть около 500 тысяч человек.

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