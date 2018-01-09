Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    Полиция Словакии задержала банду преступников, заставлявших инвалидов попрошайничать

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2018, Tony Gentile
    Полиция Словакии задержала банду преступников, заставлявших инвалидов попрошайничать

    Полиция Словакии задержала банду преступников, заставлявших инвалидов попрошайничать

    Полиция Словакии задержала банду преступников, заставлявших инвалидов попрошайничать
  • Фото: Reuters © 2018, Tony Gentile

    • В Словакии полиция арестовала организованную банду преступников, заставлявших пенсионеров заниматься попрошайничеством в странах ЕС.

    О проведенной спецоперации рассказал вице-президент полиции Словакии. Задержана преступная группа в составе 6 человек. Преступники заставляли своих соотечественников, пожилых людей и инвалидов, попрошайничать в Австрии, ФРГ и Швейцарии.

    Любомир Абел, вице-президент республиканской полиции Словакии: «Ежедневно пожилые инвалиды собирали по 100–300 евро, отдавая все деньги преступникам, а сами при этом не жили, а буквально существовали в абсолютно нечеловеческих условиях».

    Представитель полиции сообщил, что преступная группа действовала в Берлине, австрийском Зальцбурге и швейцарском городе Ольтене. По данным правоохранителей, преступники заработали более полумиллиона евро. Задержанным грозит от 7 до 12 лет тюрьмы, пишет РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru