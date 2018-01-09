Полиция Словакии задержала банду преступников, заставлявших инвалидов попрошайничать

В Словакии полиция арестовала организованную банду преступников, заставлявших пенсионеров заниматься попрошайничеством в странах ЕС.
О проведенной спецоперации рассказал вице-президент полиции Словакии. Задержана преступная группа в составе 6 человек. Преступники заставляли своих соотечественников, пожилых людей и инвалидов, попрошайничать в Австрии, ФРГ и Швейцарии.
Любомир Абел, вице-президент республиканской полиции Словакии: «Ежедневно пожилые инвалиды собирали по 100–300 евро, отдавая все деньги преступникам, а сами при этом не жили, а буквально существовали в абсолютно нечеловеческих условиях».
Представитель полиции сообщил, что преступная группа действовала в Берлине, австрийском Зальцбурге и швейцарском городе Ольтене. По данным правоохранителей, преступники заработали более полумиллиона евро. Задержанным грозит от 7 до 12 лет тюрьмы, пишет РИА Новости.
Любомир Абел, вице-президент республиканской полиции Словакии: «Ежедневно пожилые инвалиды собирали по 100–300 евро, отдавая все деньги преступникам, а сами при этом не жили, а буквально существовали в абсолютно нечеловеческих условиях».
Представитель полиции сообщил, что преступная группа действовала в Берлине, австрийском Зальцбурге и швейцарском городе Ольтене. По данным правоохранителей, преступники заработали более полумиллиона евро. Задержанным грозит от 7 до 12 лет тюрьмы, пишет РИА Новости.
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