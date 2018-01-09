Баррель WTI достиг максимума с декабря 2014 года

Цена на нефть марки WTI поднялась выше отметки в 63 доллара за баррель.

Так дорого баррель WTI не стоил с 10 декабря 2014 года.



Поднимается в цене и баррель Brent. Его стоимость превысила 68,8 доллара.



Подорожать нефти помогла публикация прогноза управления энергетической информации Минэнерго США. По данным ведомства, средняя цена WTI в 2018 году составит 55,33 доллара против 52,77 доллара за баррель в прогнозе прошлого месяца. Также в прогнозе говорится, что стоимость Brent составит 59,74 доллара (в декабрьской оценке — 57,26 доллара).