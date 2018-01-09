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    Баррель WTI достиг максимума с декабря 2014 года

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    • Фото: Reuters © 2018, Christian Hartmann
    Баррель WTI достиг максимума с декабря 2014 года

    Баррель WTI достиг максимума с декабря 2014 года

    Баррель WTI достиг максимума с декабря 2014 года
  • Фото: Reuters © 2018, Christian Hartmann

    • Цена на нефть марки WTI поднялась выше отметки в 63 доллара за баррель.

    Так дорого баррель WTI не стоил с 10 декабря 2014 года.

    Поднимается в цене и баррель Brent. Его стоимость превысила 68,8 доллара.

    Подорожать нефти помогла публикация прогноза управления энергетической информации Минэнерго США. По данным ведомства, средняя цена WTI в 2018 году составит 55,33 доллара против 52,77 доллара за баррель в прогнозе прошлого месяца. Также в прогнозе говорится, что стоимость Brent составит 59,74 доллара (в декабрьской оценке — 57,26 доллара).

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