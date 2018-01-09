Самолеты ВВС США провели масштабную разведку у берегов Крыма

Американские военные самолеты совершили очередной разведывательный полет вблизи российских границ.
Военные самолеты США во вторник осуществили очередную масштабную разведывательную операцию вблизи российских границ. Самолет-разведчик пролетел вдоль всего российского побережья Черного моря, задержавшись вблизи южного побережья Крыма, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.
Кроме патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon, разведку проводили несколько беспилотников. Один из беспилотников перед этим проводил разведку над линией разграничения в Донбассе.
С начала года это уже третий полет разведывательных самолетов США у российского побережья Черного моря и, в частности, у Крыма. Сообщается также, что во вторник еще один стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил многочасовой полет недалеко от границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.
Кроме патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon, разведку проводили несколько беспилотников. Один из беспилотников перед этим проводил разведку над линией разграничения в Донбассе.
С начала года это уже третий полет разведывательных самолетов США у российского побережья Черного моря и, в частности, у Крыма. Сообщается также, что во вторник еще один стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил многочасовой полет недалеко от границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.
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