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    Житель Саратовской области в новогоднюю ночь зарубил знакомого из-за спора о телепередаче

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    Житель Саратовской области в новогоднюю ночь зарубил знакомого из-за спора о телепередаче

    Житель Саратовской области в новогоднюю ночь зарубил знакомого <nobr>из-за</nobr> спора о телепередаче

    В Саратовской области арестован 47-летний мужчин, убивший ледорубом знакомого во время застолья.

    По данным следствия, в новогоднюю ночь житель Воскресенского района распивал спиртное вместе с 53-летним знакомым. После боя курантов между мужчинами вспыхнула ссора — они не сошлись во мнениях при выборе телепередачи.

    Тогда злоумышленник схватил металлический ледоруб и несколько раз ударил знакомого по голове. После этого обвиняемый добил свою жертву деревянной палкой.

    В результате 53-летний мужчина скончался на месте, злоумышленник же по телефону сообщил о случившемся хозяину жилища, а потом отправился спать. Позднее обвиняемого разбудил полицейский, прибывший на место ЧП, сообщили в саратовском управлении СК.

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