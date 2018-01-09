Житель Саратовской области в новогоднюю ночь зарубил знакомого из-за спора о телепередаче

В Саратовской области арестован
47-летний мужчин, убивший ледорубом знакомого во время застолья.
По данным следствия, в новогоднюю ночь житель Воскресенского района распивал спиртное вместе с 53-летним знакомым. После боя курантов между мужчинами вспыхнула ссора — они не сошлись во мнениях при выборе телепередачи.
Тогда злоумышленник схватил металлический ледоруб и несколько раз ударил знакомого по голове. После этого обвиняемый добил свою жертву деревянной палкой.
В результате 53-летний мужчина скончался на месте, злоумышленник же по телефону сообщил о случившемся хозяину жилища, а потом отправился спать. Позднее обвиняемого разбудил полицейский, прибывший на место ЧП, сообщили в саратовском управлении СК.
Тогда злоумышленник схватил металлический ледоруб и несколько раз ударил знакомого по голове. После этого обвиняемый добил свою жертву деревянной палкой.
В результате 53-летний мужчина скончался на месте, злоумышленник же по телефону сообщил о случившемся хозяину жилища, а потом отправился спать. Позднее обвиняемого разбудил полицейский, прибывший на место ЧП, сообщили в саратовском управлении СК.
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