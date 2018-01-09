Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    Опра Уинфри заинтересовалась участием в президентских выборах

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Lucy Nicholson
    Опра Уинфри заинтересовалась участием в президентских выборах

    Опра Уинфри заинтересовалась участием в президентских выборах

    Опра Уинфри заинтересовалась участием в президентских выборах
  • Фото: Reuters © 2018, Lucy Nicholson

    • Знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри всерьез заинтересовалась возможностью баллотироваться на пост президента страны.

    Об этом сообщила близкая подруга телеведущая Гейл Кинг. В эфире телеканала CBS, Кинг заявила, что Уинфри «заинтригована этой идеей» и «активно рассматривает варианты» своего участия в президентской гонке.

    Гейл Кинг, подруга Уинфри: «Она (Уинфри) любит свою страну и хотела бы служить ей в той или иной форме».

    Тем временем телеканал СNN пообщался с еще тремя друзьями Уинфри, которые подтвердили, что намерения телеведущей серьезны, хотя окончательного решения она еще не приняла.

    смотреть«Время вышло»: звезды на «Золотом глобусе» объявили борьбу против сексуального насилия
    «Время вышло»: звезды на «Золотом глобусе» объявили борьбу против сексуального насилия
    Напомним, возможность участия Опры Уинфри в президентских выборах стали обсуждать после церемонии вручения премии «Золотой глобус», на которой телеведущая горячо и проникновенно говорила на тему недавних секс-скандалов в Голливуде и гендерном неравенстве в целом, а также заявила, что сейчас пришло время сильных женщин.

    В США Опра Уинфри считается одной из самых знаменитых и богатых публичных персон. Forbes оценивает состояние телеведущей примерно 2,8 млрд долларов. В 2013 журнал также отдал ей первое место в рейтинге самых влиятельных знаменитостей, а в 2014-м она стала второй в этом списке, уступив режиссеру Стивену Спилбергу.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru