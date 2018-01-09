Опра Уинфри заинтересовалась участием в президентских выборах

Знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри всерьез заинтересовалась возможностью баллотироваться на пост президента страны.
Об этом сообщила близкая подруга телеведущая Гейл Кинг. В эфире телеканала CBS, Кинг заявила, что Уинфри «заинтригована этой идеей» и «активно рассматривает варианты» своего участия в президентской гонке.
Гейл Кинг, подруга Уинфри: «Она (Уинфри) любит свою страну и хотела бы служить ей в той или иной форме».
Тем временем телеканал СNN пообщался с еще тремя друзьями Уинфри, которые подтвердили, что намерения телеведущей серьезны, хотя окончательного решения она еще не приняла.
Напомним, возможность участия Опры Уинфри в президентских выборах стали обсуждать после церемонии вручения премии «Золотой глобус», на которой телеведущая горячо и проникновенно говорила на тему недавних секс-скандалов в Голливуде и гендерном неравенстве в целом, а также заявила, что сейчас пришло время сильных женщин.
В США Опра Уинфри считается одной из самых знаменитых и богатых публичных персон. Forbes оценивает состояние телеведущей примерно 2,8 млрд долларов. В 2013 журнал также отдал ей первое место в рейтинге самых влиятельных знаменитостей, а в 2014-м она стала второй в этом списке, уступив режиссеру Стивену Спилбергу.
Гейл Кинг, подруга Уинфри: «Она (Уинфри) любит свою страну и хотела бы служить ей в той или иной форме».
Тем временем телеканал СNN пообщался с еще тремя друзьями Уинфри, которые подтвердили, что намерения телеведущей серьезны, хотя окончательного решения она еще не приняла.
Напомним, возможность участия Опры Уинфри в президентских выборах стали обсуждать после церемонии вручения премии «Золотой глобус», на которой телеведущая горячо и проникновенно говорила на тему недавних секс-скандалов в Голливуде и гендерном неравенстве в целом, а также заявила, что сейчас пришло время сильных женщин.
В США Опра Уинфри считается одной из самых знаменитых и богатых публичных персон. Forbes оценивает состояние телеведущей примерно 2,8 млрд долларов. В 2013 журнал также отдал ей первое место в рейтинге самых влиятельных знаменитостей, а в 2014-м она стала второй в этом списке, уступив режиссеру Стивену Спилбергу.
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