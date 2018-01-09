Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    Террористы нанесли удар по центру Дамаска, десятки пострадавших

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh
    Террористы нанесли удар по центру Дамаска, десятки пострадавших

    Террористы нанесли удар по центру Дамаска, десятки пострадавших

    Террористы нанесли удар по центру Дамаска, десятки пострадавших
  • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh

    • Боевики обстреляли исторический центр Дамаска и христианский квартал Кассаа.

    В результате погибли как минимум пять мирных жителей. Более 30 получили ранения.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, боевики выпустили более тридцати ракет. По другим данным, огонь велся из минометов.

    Отметим, что боевики, которые остаются в восточном пригороде Дамаска, регулярно нарушают режим прекращения огня. Они из минометов и ракетных установок обстреливают как центр Дамаска, так и спальные кварталы на окраинах.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru