Террористы нанесли удар по центру Дамаска, десятки пострадавших

Боевики обстреляли исторический центр Дамаска и христианский квартал Кассаа.
В результате погибли как минимум пять мирных жителей. Более 30 получили ранения.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, боевики выпустили более тридцати ракет. По другим данным, огонь велся из минометов.
Отметим, что боевики, которые остаются в восточном пригороде Дамаска, регулярно нарушают режим прекращения огня. Они из минометов и ракетных установок обстреливают как центр Дамаска, так и спальные кварталы на окраинах.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, боевики выпустили более тридцати ракет. По другим данным, огонь велся из минометов.
Отметим, что боевики, которые остаются в восточном пригороде Дамаска, регулярно нарушают режим прекращения огня. Они из минометов и ракетных установок обстреливают как центр Дамаска, так и спальные кварталы на окраинах.
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