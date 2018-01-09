Петербуржцев очаровали ледяные усы нерпы Крошика

В соцсетях умиляются преображению нерпы Крошика. На этот раз он покорил пользователей парадным вариантом своих роскошных усов.
По словам сотрудников центра реабилитации ластоногих, в таком виде их подопечный щеголял во время новогодних каникул. Чтобы добиться подобного эффекта, он окунал голову в воду и ждал, пока капли замерзнут.
При этом некоторые обеспокоились экспериментом Крошика. Но зоологи поспешили успокоить: пока усы ни разу не ломались. В итоге все сошлись во мнении, что усы совершенны и любоваться на них можно часами.
При этом некоторые обеспокоились экспериментом Крошика. Но зоологи поспешили успокоить: пока усы ни разу не ломались. В итоге все сошлись во мнении, что усы совершенны и любоваться на них можно часами.
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