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    Петербуржцев очаровали ледяные усы нерпы Крошика. Санкт-Петербург, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцев очаровали ледяные усы нерпы Крошика

    Петербуржцев очаровали ледяные усы нерпы Крошика

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    Петербуржцев очаровали ледяные усы нерпы Крошика

    Петербуржцев очаровали ледяные усы нерпы Крошика

    Петербуржцев очаровали ледяные усы нерпы Крошика

      В соцсетях умиляются преображению нерпы Крошика. На этот раз он покорил пользователей парадным вариантом своих роскошных усов.

      По словам сотрудников центра реабилитации ластоногих, в таком виде их подопечный щеголял во время новогодних каникул. Чтобы добиться подобного эффекта, он окунал голову в воду и ждал, пока капли замерзнут.

      При этом некоторые обеспокоились экспериментом Крошика. Но зоологи поспешили успокоить: пока усы ни разу не ломались. В итоге все сошлись во мнении, что усы совершенны и любоваться на них можно часами.

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