У главы грозненского «Мемориала» нашли вещество с запахом марихуаны

Руководитель грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев задержан в Чечне.
Автомобиль «Лада Калина», которым управлял Титиев, был остановлен полицейскими на автодороге Ойсхар — Курчалой — Мескер-Юрт. В салоне машины нашли полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов.
Как сообщили в чеченском УМВД, вещество отправили на экспертизу. Сам же Титиев направлен на медицинское освидетельствование.
Между тем в «Мемориале» рассказали, что руководителя грозненского отделения задержали сегодня около 10:30. Представители правозащитного центра обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека Михаилу Федотову.
Как сообщили в чеченском УМВД, вещество отправили на экспертизу. Сам же Титиев направлен на медицинское освидетельствование.
Между тем в «Мемориале» рассказали, что руководителя грозненского отделения задержали сегодня около 10:30. Представители правозащитного центра обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека Михаилу Федотову.
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