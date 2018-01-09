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    У главы грозненского «Мемориала» нашли вещество с запахом марихуаны

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    • Фото: vk.com
    У главы грозненского «Мемориала» нашли вещество с запахом марихуаны

    У главы грозненского «Мемориала» нашли вещество с запахом марихуаны

    У главы грозненского «Мемориала» нашли вещество с запахом марихуаны
  • Фото: vk.com

    • Руководитель грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев задержан в Чечне.

    Автомобиль «Лада Калина», которым управлял Титиев, был остановлен полицейскими на автодороге Ойсхар — Курчалой — Мескер-Юрт. В салоне машины нашли полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов.

    Как сообщили в чеченском УМВД, вещество отправили на экспертизу. Сам же Титиев направлен на медицинское освидетельствование.

    Между тем в «Мемориале» рассказали, что руководителя грозненского отделения задержали сегодня около 10:30. Представители правозащитного центра обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека Михаилу Федотову.

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