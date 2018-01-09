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    Ко дню рождения Перро: в Петербурге открылась выставка сказочных иллюстраций. Санкт-Петербург, библиотеки и книгоиздание, выставки и музеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКо дню рождения Перро: в Петербурге открылась выставка сказочных иллюстраций

    Ко дню рождения Перро: в Петербурге открылась выставка сказочных иллюстраций

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    Ко дню рождения Перро: в Петербурге открылась выставка сказочных иллюстраций

    Ко дню рождения Перро: в Петербурге открылась выставка сказочных иллюстраций

      О том, как иллюстрировались книжки Шарля Перро в стародавние времена и сейчас, рассказывает экспозиция в библиотеке имени Пушкина.

      В детской городской библиотеке имени Пушкина открылась выставка, посвященная Шарлю Перро. Маленькие посетители смогут не просто познакомиться с разными сказками знаменитого француза, но и увидеть многообразие иллюстраций, которыми украшали книжки несколько столетий назад и сейчас.

      Популярными до сих пор остаются черно-белые рисунки Гюстава Доре (величайшего иллюстратора XIX века) и английского художника Артура Рэкхема. Но, как выяснилось, нынешние дети отдают предпочтение другим более ярким картинкам нынешних оформителей.

      Огромной популярностью пользуются и современные интерактивные книжки. Например, в такой «Золушке» на каждой странице иллюстрации будто оживают. И можно увидеть и карету рядом с замком, и настоящий бал.

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