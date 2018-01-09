Катрин Денёв назвала кампанию против домогательств «охотой на ведьм»

Около сотни знаменитых француженок подписали открытое письмо, в котором выступили с осуждением «пуританских» кампаний в защиту женщин.
Актриса Катрин Денёв и еще около сотни представительниц французской интеллигенции подписали открытое письмо в поддержку права мужчин ухаживать за женщинами. Письмо опубликовано в газете Le Monde. В нем женщины называют начатую кампанию против домогательств «охотой на ведьм». По их мнению, она выросла из «разумного протеста против сексуального насилия в профессиональной жизни женщин», однако теперь активистки рискуют лишить всех обвиненных мужчин права ответить, поставив их в один ряд с насильниками.
Из открытого письма: «Изнасилование — это преступление. Но настойчивые или неуклюжие ухаживания — не преступление, а галантность — это не признак агрессивного мачо».
По мнению подписавших обращение, популярные движения в защиту жертв домогательств могут привести к ограничению сексуальной свободы.
Из открытого письма: «Мы выступаем за свободу приставать, поскольку это неотъемлемая часть сексуальной свободы».
Француженки добавляют, что женщины сами в состоянии отличить «неловкие попытки кого-то подцепить от насилия».
Кроме Катрин Денёв, письмо подписали писательница Катрин Милле, актриса Катрин Роб-Грийе, журналистка Элизабет Леви и многие другие известные во Франции люди.
Напомним, в 2017 году в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. В центре скандалов оказались известные фигуры шоу-бизнеса, спорта, киноиндустрии и политики. Первый крупный скандал был связан с именем американского продюсера Харви Вайнштейна. Затем в домогательствах обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, даже певицу Мэрайю Кэри и многих других.
На прошедшей накануне церемонии вручения премии «Золотой глобус» многие актрисы пришли в черном в знак солидарности с жертвами домогательств, а телеведущая Опра Уинфри произнесла пламенную речь, в которой призвала женщин «осмелиться» и «рассказать правду».
Из открытого письма: «Изнасилование — это преступление. Но настойчивые или неуклюжие ухаживания — не преступление, а галантность — это не признак агрессивного мачо».
По мнению подписавших обращение, популярные движения в защиту жертв домогательств могут привести к ограничению сексуальной свободы.
Из открытого письма: «Мы выступаем за свободу приставать, поскольку это неотъемлемая часть сексуальной свободы».
Француженки добавляют, что женщины сами в состоянии отличить «неловкие попытки кого-то подцепить от насилия».
Кроме Катрин Денёв, письмо подписали писательница Катрин Милле, актриса Катрин Роб-Грийе, журналистка Элизабет Леви и многие другие известные во Франции люди.
Напомним, в 2017 году в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. В центре скандалов оказались известные фигуры шоу-бизнеса, спорта, киноиндустрии и политики. Первый крупный скандал был связан с именем американского продюсера Харви Вайнштейна. Затем в домогательствах обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, даже певицу Мэрайю Кэри и многих других.
На прошедшей накануне церемонии вручения премии «Золотой глобус» многие актрисы пришли в черном в знак солидарности с жертвами домогательств, а телеведущая Опра Уинфри произнесла пламенную речь, в которой призвала женщин «осмелиться» и «рассказать правду».
Комментарии