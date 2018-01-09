Питерские грабители избавились от баула с деньгами на глазах у СОБРа

В Петербурге задержали налетчиков, грабивших торговые центры в новогодние праздники.

Поймать банду удалось после их нападения на салон сотовой связи на проспекте Ударников. Судя по записи камеры наблюдения, двое в капюшонах, угрожая оружием, забрали из кассы деньги, а затем попытались скрыться.



Однако им не удалось далеко уехать. Бойцы СОБРа заблокировали их автомобиль на Индустриальном проспекте. В салоне иномарки находились еще трое грабителей. Их повалили на снег и заломали руки.



При этом журналистам удалось узнать еще об одном досадном для налетчиков инциденте. Выбегая из салона сотовой связи, один из них, решив избавиться от балласта, выбросил в сторону служебного микроавтобуса Росгвардии сумку. Внутри баула оказались 600 тысяч рублей.