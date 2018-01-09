В Минтруде сообщили об отказах россиянам в пенсии по старости

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в 2017 году Пенсионный фонд отказал нескольким россиянам в назначении страховой пенсии по старости
из-за нехватки стажа и баллов.
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В интервью «Российской газете» Топилин пояснил, что тем, кому не хватает стажа и баллов, назначается социальная пенсия. Правда, она примерно в полтора раза меньше страховой пенсии по старости. Так, среднегодовой размер страховой пенсии в этом году будет 14 075 рублей, для неработающих — 14 329 рублей. Социальная же пенсия составит 9 045 рублей.
В Пенсионном фонде ситуацию объяснили тем, что условиями для получения страховой пенсии по старости является достижение возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Также необходимы не менее 15 лет трудового стажа и не менее 30 пенсионных баллов, которые зависят от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования. В ведомстве добавили, что отказы в назначении страховой пенсии были всегда, но они минимальны.
Пресс-служба ПФР: «Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: это минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия».
Там также отметили, что в 2017 для получения страховой пенсии надо было иметь восемь лет трудового стажа и 11,4 пенсионных балла, в этом году понадобится уже девять лет стажа и 13,8 пенсионных балла, а к 2024 году трудовой стаж увеличится до 15 лет, а количество пенсионных баллов — до 30.
Социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой. То есть женщины могут рассчитывать на нее в в 60 лет, а мужчины — в 65 лет, передает ТАСС.
В Пенсионном фонде ситуацию объяснили тем, что условиями для получения страховой пенсии по старости является достижение возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Также необходимы не менее 15 лет трудового стажа и не менее 30 пенсионных баллов, которые зависят от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования. В ведомстве добавили, что отказы в назначении страховой пенсии были всегда, но они минимальны.
Пресс-служба ПФР: «Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: это минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия».
Там также отметили, что в 2017 для получения страховой пенсии надо было иметь восемь лет трудового стажа и 11,4 пенсионных балла, в этом году понадобится уже девять лет стажа и 13,8 пенсионных балла, а к 2024 году трудовой стаж увеличится до 15 лет, а количество пенсионных баллов — до 30.
Социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой. То есть женщины могут рассчитывать на нее в в 60 лет, а мужчины — в 65 лет, передает ТАСС.
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