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    Правительство Греции подготовило закон о шариате

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    • Фото: Reuters © 2018, Costas Baltas
    Правительство Греции подготовило закон о шариате

    Правительство Греции подготовило закон о шариате

    Правительство Греции подготовило закон о шариате
  • Фото: Reuters © 2018, Costas Baltas

    • Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил о внесении в парламент закона о шариате.

    Документом, который был подготовлен правительством, в частности, определяется порядок назначения и условия работы муфтиев. Им разрешается выполнять не только религиозные, но и судебные задачи в отношении браков и разводов, а также опекунства, похорон и наследования в соответствии с мусульманским правом. Касается новый законопроект отношений между греками-мусульманами, в том числе членов мусульманского меньшинства Фракии.

    Ципрас назвал законопроект «историческим шагом», который «углубляет равенство перед законом и равноправие» всех без исключения жителей Греции, а также подчеркнул, что его страна привержена Европейской конвенции о правах человека, передает РИА Новости.

    Надо сказать, что подавляющее большинство жителей Греции исповедует православие. Мусульманами являются около 2% населения.

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