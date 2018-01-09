Правительство Греции подготовило закон о шариате

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил о внесении в парламент закона о шариате.
Документом, который был подготовлен правительством, в частности, определяется порядок назначения и условия работы муфтиев. Им разрешается выполнять не только религиозные, но и судебные задачи в отношении браков и разводов, а также опекунства, похорон и наследования в соответствии с мусульманским правом. Касается новый законопроект отношений между греками-мусульманами, в том числе членов мусульманского меньшинства Фракии.
Ципрас назвал законопроект «историческим шагом», который «углубляет равенство перед законом и равноправие» всех без исключения жителей Греции, а также подчеркнул, что его страна привержена Европейской конвенции о правах человека, передает РИА Новости.
Надо сказать, что подавляющее большинство жителей Греции исповедует православие. Мусульманами являются около 2% населения.
Ципрас назвал законопроект «историческим шагом», который «углубляет равенство перед законом и равноправие» всех без исключения жителей Греции, а также подчеркнул, что его страна привержена Европейской конвенции о правах человека, передает РИА Новости.
Надо сказать, что подавляющее большинство жителей Греции исповедует православие. Мусульманами являются около 2% населения.
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