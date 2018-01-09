«Я войну не веду»: главред RT объяснила звезде американского ТВ, что такое журналистика

В Вашингтоне не оставляют попыток найти руку Москвы в американских выборах. В Конгрессе продолжаются независимые расследования по поводу якобы имевшего места «российского вмешательства». Обвинения в том числе адресуют телеканалу RT: его главный редактор Маргарита Симоньян в интервью CBS в очередной раз их опровергла.
Ради главного редактора RT канал CBS задействовал тяжелую артиллерию. Беседовать с Маргаритой Симоньян отправилась Лесли Шталь. Ей 76, она освещала еще уотергейтский скандал. После вопросов Шталь ушел с интервью бывший французский президент Саркози, это она вцепилась в Трампа во время его первого большого интервью после избрания. В этот раз Шталь самой пришлось обороняться, едва речь зашла о пресловутом вмешательстве России в те выборы
Лесли Шталь: «Наши разведслужбы считают это доказанным фактом».
Маргарита Симоньян: «И вы им верите? Как и в то, что в Ираке было оружие массового поражения. Продолжайте верить во вмешательство России в американские выборы. Через пять лет вы узнаете, что этого не было».
Вспоминая доклад американских разведок о России, Шталь говорит о содержащейся в нем карикатуре на Симоньян, перешагивающей Белый дом — вот уж точно бесспорное доказательство злого умысла! Сетует автор и на то, что у материалов RT против Хиллари Клинтон слишком много просмотров онлайн.
Маргарита Симоньян: «Британские медиа поддерживали Хиллари — никто не возмущался, никакого вмешательства. Французские медиа поддерживали Хиллари — никаких проблем. Какие-то российские медиа поддержали Трампа — боже ты мой!»
Наверняка Шталь знает и то, сколько потратили Трамп и Хиллари на рекламу в соцсетях — больше 80 миллионов долларов. RT на эти же цели выделил до выборов меньше 50 тысяч долларов — несравнимые суммы, о которых в обрамляющем фрагменты интервью тексте нет ни слова. Зато масса странноватых намеков на возраст — мол, Симоньян стала главредом всего в 25, — и попытка представить RT чуть ли не военным подразделением Кремля.
Лесли Шталь: «В 2012 году вы сказали, что RT нужен России так же, как Министерство обороны. И еще вы сказали, что RT ведет — я цитирую — „ведет информвойну против всего западного мира“».
Маргарита Симоньян: «Я никакую войну не веду. У меня двое детей. Я журналист, я занимаюсь журналистикой с 18 лет».
В соцсетях интервью восприняли по-разному: кто-то писал, что бездоказательные обвинения в адрес России успели за полтора года надоесть, другие и вовсе сравнивали CBS с сельским радио — и за манеру Шталь вести беседу, и за нападки на RT.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Лесли Шталь: «Наши разведслужбы считают это доказанным фактом».
Маргарита Симоньян: «И вы им верите? Как и в то, что в Ираке было оружие массового поражения. Продолжайте верить во вмешательство России в американские выборы. Через пять лет вы узнаете, что этого не было».
Вспоминая доклад американских разведок о России, Шталь говорит о содержащейся в нем карикатуре на Симоньян, перешагивающей Белый дом — вот уж точно бесспорное доказательство злого умысла! Сетует автор и на то, что у материалов RT против Хиллари Клинтон слишком много просмотров онлайн.
Маргарита Симоньян: «Британские медиа поддерживали Хиллари — никто не возмущался, никакого вмешательства. Французские медиа поддерживали Хиллари — никаких проблем. Какие-то российские медиа поддержали Трампа — боже ты мой!»
Наверняка Шталь знает и то, сколько потратили Трамп и Хиллари на рекламу в соцсетях — больше 80 миллионов долларов. RT на эти же цели выделил до выборов меньше 50 тысяч долларов — несравнимые суммы, о которых в обрамляющем фрагменты интервью тексте нет ни слова. Зато масса странноватых намеков на возраст — мол, Симоньян стала главредом всего в 25, — и попытка представить RT чуть ли не военным подразделением Кремля.
Лесли Шталь: «В 2012 году вы сказали, что RT нужен России так же, как Министерство обороны. И еще вы сказали, что RT ведет — я цитирую — „ведет информвойну против всего западного мира“».
Маргарита Симоньян: «Я никакую войну не веду. У меня двое детей. Я журналист, я занимаюсь журналистикой с 18 лет».
В соцсетях интервью восприняли по-разному: кто-то писал, что бездоказательные обвинения в адрес России успели за полтора года надоесть, другие и вовсе сравнивали CBS с сельским радио — и за манеру Шталь вести беседу, и за нападки на RT.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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