Чудо не помогло: управляющий из Хакасии не смог спасти предприятие с помощью лотереи

Ставший знаменитым на всю Россию конкурсный управляющий из Хакасии Алексей Николаюк не смог спасти предприятие от банкротства с помощью лотереи.
Разобравшись в долгах порученного ему муниципального предприятия в Хакасии, Николаюк объявил: «Поможет только чудо», — и на 10 тысяч рублей купил лотерейных билетов. Теперь он отчитался о результатах.
Выигрышными оказалась половина билетов, общая сумма выигрыша — всего 5 тысяч рублей. Но управляющий отмечает, что для предприятия это все равно победа, потому что потраченные 10 тысяч были взяты из его вознаграждения.
Теперь Николаюк предлагает всем желающим купить эти лотерейные билеты как сувениры.
Выигрышными оказалась половина билетов, общая сумма выигрыша — всего 5 тысяч рублей. Но управляющий отмечает, что для предприятия это все равно победа, потому что потраченные 10 тысяч были взяты из его вознаграждения.
Теперь Николаюк предлагает всем желающим купить эти лотерейные билеты как сувениры.
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