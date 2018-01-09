Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  
    Чудо не помогло: управляющий из Хакасии не смог спасти предприятие с помощью лотереи. банкротства, лотереи, Хакасия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧудо не помогло: управляющий из Хакасии не смог спасти предприятие с помощью лотереи

    Чудо не помогло: управляющий из Хакасии не смог спасти предприятие с помощью лотереи

    комментировать
    Чудо не помогло: управляющий из Хакасии не смог спасти предприятие с помощью лотереи

    Чудо не помогло: управляющий из Хакасии не смог спасти предприятие с помощью лотереи

    Чудо не помогло: управляющий из Хакасии не смог спасти предприятие с помощью лотереи

      Ставший знаменитым на всю Россию конкурсный управляющий из Хакасии Алексей Николаюк не смог спасти предприятие от банкротства с помощью лотереи.

      Разобравшись в долгах порученного ему муниципального предприятия в Хакасии, Николаюк объявил: «Поможет только чудо», — и на 10 тысяч рублей купил лотерейных билетов. Теперь он отчитался о результатах.

      смотретьПоможет только чудо: управляющий предприятия-банкрота в Хакасии спустил остатки средств на лотереи
      Поможет только чудо: управляющий предприятия-банкрота в Хакасии спустил остатки средств на лотереи
      Выигрышными оказалась половина билетов, общая сумма выигрыша — всего 5 тысяч рублей. Но управляющий отмечает, что для предприятия это все равно победа, потому что потраченные 10 тысяч были взяты из его вознаграждения.

      Теперь Николаюк предлагает всем желающим купить эти лотерейные билеты как сувениры.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru