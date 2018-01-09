В Петербурге через Интернет продали старинные витражи из Анненшуле

Антикварные витражи с Кирочной улицы продали онлайн довольно быстро. Одни эксперты считают эти образцы цветного стекла редкими и уникальными, а другие полагают, что витраж не представляет серьезной художественной ценности.
На новогодних праздниках в Интернете выставили на продажу антикварные витражи, которые стояли в окнах училища при лютеранской церкви святой Анны на Кирочной улице. В объявлении говорится, что уникальные цветные стекла меняют цвет в зависимости от освещенности и что роспись выполнена золотом.
Стоимость витражей, которые современные мастера повторить не могут, оценили в 100 тысяч рублей. Покупатель на такой антиквариат нашелся быстро. Законность сделки автор объявления гарантировал, сообщив, что витражи списали чиновники Смольного.
Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, ценители не без труда узнали в разноцветном стеклянном заполнении оконных проемов витражи из Анненшуле — здания XIX века, где располагается физико-математический лицей и где неоднократно проводили ремонт.
Художник Евгений Иванов, снимавший витражи в Анненшуле в начале 1990-х для каталога, не сомневается, что на продажу были выставлены оригиналы после реставрации. Подлинность подтверждают мелкие детали, заметные эксперту, который, кстати, убежден, что в Петербурге осталось не так много витражей с такой качественной росписью.
Сегодня понятно, что витражи оказались демонтированы до того, как здание признали вновь выявленным памятником. Продавец, описывая уникальность товара в подтверждении законности предложения, сообщает, что витражи списал комитет по охране памятников и что такой акт прилагается к лоту, на который нашелся покупатель. За витражи заплатили чуть менее 100 тысяч рублей.
Татьяна Княжицкая, историк, искусствовед: «Именно эти витражи из здания по Кирочной улице не представляют особой художественной ценности. Это не шедевр, созданный по авторскому эскизу знаменитого художника. Это произведение массового, тиражированного искусства».
Подробнее — в видеосюжете.
Стоимость витражей, которые современные мастера повторить не могут, оценили в 100 тысяч рублей. Покупатель на такой антиквариат нашелся быстро. Законность сделки автор объявления гарантировал, сообщив, что витражи списали чиновники Смольного.
Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, ценители не без труда узнали в разноцветном стеклянном заполнении оконных проемов витражи из Анненшуле — здания XIX века, где располагается физико-математический лицей и где неоднократно проводили ремонт.
Художник Евгений Иванов, снимавший витражи в Анненшуле в начале 1990-х для каталога, не сомневается, что на продажу были выставлены оригиналы после реставрации. Подлинность подтверждают мелкие детали, заметные эксперту, который, кстати, убежден, что в Петербурге осталось не так много витражей с такой качественной росписью.
Сегодня понятно, что витражи оказались демонтированы до того, как здание признали вновь выявленным памятником. Продавец, описывая уникальность товара в подтверждении законности предложения, сообщает, что витражи списал комитет по охране памятников и что такой акт прилагается к лоту, на который нашелся покупатель. За витражи заплатили чуть менее 100 тысяч рублей.
Татьяна Княжицкая, историк, искусствовед: «Именно эти витражи из здания по Кирочной улице не представляют особой художественной ценности. Это не шедевр, созданный по авторскому эскизу знаменитого художника. Это произведение массового, тиражированного искусства».
Подробнее — в видеосюжете.
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