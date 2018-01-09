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    Основателя Amazon объявили богатейшим человеком в истории

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    • Фото: Reuters © 2018, Shannon Stapleton
    Основателя Amazon объявили богатейшим человеком в истории

    Основателя Amazon объявили богатейшим человеком в истории

    Основателя Amazon объявили богатейшим человеком в истории
  • Фото: Reuters © 2018, Shannon Stapleton

    • Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории по версии Bloomberg.

    Основатель и глава интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос в очередной раз стал самым богатым человеком в мире. По данным агентства Bloomberg, во вторник его состояние достигло 105,1 млрд долларов. Это делает его самым богатым человеком за всю историю подобных рейтингов, сообщает CNN.

    Впервые состояние 53-летнего Безоса превысило отметку в 100 млрд долларов в прошедшую «черную пятницу», когда продажи в Amazon достигли рекордных показателей. В октябре 2017 года Безос занял первую строчку в рейтинге миллиардеров, оттеснив на второе место основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Сейчас состояние Гейтса оценивается в 93 млрд долларов, однако, как отмечает телеканал, его капитал в течение короткого периода в 1999 году оценивался в 100 млрд долларов, что с учетом инфляции равнялось бы нынешним 148 млрд долларов. Кроме того, Гейтс тратит значительную часть своих средств на благотворительность.

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