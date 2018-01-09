Магазин Apple эвакуировали из-за задымившегося iPhone, есть пострадавшие

В Цюрихе из фирменного магазина Apple эвакуировали около 50 человек.
Эвакуацию провели после того, как аккумулятор одного из смартфонов задымился в руках сотрудника магазина. В результате он получил легкий ожог руки.
Кроме того, примерно 50 посетителям и сотрудникам пришлось в срочном порядке покинуть магазин. Медицинская помощь на месте происшествия была оказана семи людям, но никто из них госпитализирован не был, передает Reuters.
Сейчас расследованием ЧП занимаются правоохранительные органы.
Кроме того, примерно 50 посетителям и сотрудникам пришлось в срочном порядке покинуть магазин. Медицинская помощь на месте происшествия была оказана семи людям, но никто из них госпитализирован не был, передает Reuters.
Сейчас расследованием ЧП занимаются правоохранительные органы.
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