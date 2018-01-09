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    Умерла мать музыканта Михаила Круга

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    • Фото: Фонд Творческого Наследия Михаила Круга
    Умерла мать музыканта Михаила Круга

    Умерла мать музыканта Михаила Круга

    Умерла мать музыканта Михаила Круга
  • Фото: Фонд Творческого Наследия Михаила Круга

    • В Твери на 82-м году жизни скончалась мать известного шансонье Михаила Круга.

    О смерти Зои Петровны Воробьёвой сообщила «Комсомольской правде» ее дочь, сестра музыканта Ольга Медведева.

    Ольга Медведева, сестра Михаила Круга: «7 января у мамы случился инфаркт. Два дня она была в больнице. 8 января вечером мы были у нее, ничего не предвещало. Но 9 января в 9 утра ее не стало. Сердце останавливалось три раза. В третий раз его запустить не удалось».

    Прощание с Воробьёвой запланировано на 12 января. Похоронят Воробьёву рядом с сыном на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери.

    смотреть«Первая кровь»: «Михаил Круг»
    «Первая кровь»: «Михаил Круг»
    Напомним, сам Михаил Круг (настоящая фамилия — Воробьёв) погиб в 2002 году. Неизвестные совершили вооруженное нападение на его дом. Ранения получили сам музыкант и его теща. Женщина выжила, а Круг умер в реанимации. В качестве одной из версий преступления рассматривалось заказное убийство.

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